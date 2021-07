Istraga, tj. ispitivanje svjedoka u vezi smrti Nikole Vukadinovića (52), za čije ubojstvo je osumnjičen njegov sin Igor (20), počela je danas, doznajemo od Igorove odvjetnice po službenoj dužnosti.

Ispitivanje provodi Županijsko državno odvjetništvo Karlovac, a prva ispitanica je Igorova mlađa desetogodišnja sestrica, koja je bila u kući s bratom i ocem za vrijeme ubojstva.

Ona je u trenutku samog čina ubojstva spavala, no za pretpostaviti je da će upravo ona moći razjasniti što je prethodilo u satima prije samog zločina, kada je sin u konačnici posegao za sjekirom i zatukao oca.

Od starije sestre Irene doznajemo kako još nije uspjela stupiti u kontakt s bratom, koji se od dana uhićenja nalazi u istražnom zatvoru u Gospiću.

- Nisam se s njim vidjela ni čula svo ovo vrijeme i to mi najteže pada. Neznam kako mu je i kako se sa svim nosi. Teško mi je i što još uvijek ni sama neznam što se točno dogodilo. Sestrica, koja je u pratnji mame danas išla na ispitivanje, ispričala nam je da je ona spavala i da nije ništa čula. I njoj je jako teško što ne može vidjeti brata s kojim je sve ove godine živjela. Što je najgore nećemo ga moći vidjeti sve dok se ne ispitaju svi svjedoci, a tko zna do kad će to trajati. Jako nam nedostaje i jako nam je teško. Ustvari kao da nemam osjećaja, osjećam se prazno - kaže shrvana Igorova sestra, koja do brata trenutno ne može zbog utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, Igor Vukadinović osumnjičen je za ubojstvo oca Nikole prošli tjedan u ranim jutarnjim satima u obiteljskoj kući u Rapain Klancu kraj Brinja. Još nije poznat motiv ubojstva, no iz razgovora s njegovom sestrom pretpostavlja se da je svađa, koja je prethodila svemu, bila kap koja je prelila čašu. Osumnjičeni nije priznao zločin i brani se šutnjom.