Sudska vještakinja želi u stan Ministarstva pa je - probila zid

Sudska vještakinja za građevinu u stanu u centru Zagreba probila je zid koji je dijelio njezin poslovni prostor od stana u vlasništvu Ministarstva obrazovanja. Time si je otvorila vrata u tuđih 90,27 kvadrata.

Pitali smo je da li je provalila u stan od Ministarstva obrazovanja ugradivši vrata i zbog čega je to napravila.

- Ne, nije istina, netko je drugi tamo pa provjerite - isprva je rekla gospođa Snježana Topić Biloglav koja je ujedno i direktorica arhitektonskog ureda Tobis. Potom je pojasnila kako ona živi u Zadru, a da u zagrebačkoj Varšavskoj ima ured.



- Legalizirala sam šupu u potkrovlju i to davno. To je bilo nekih pet do šest kvadrata. Sama sam financirala promjenu cijelog krova na zgradi, a za taj mali prostor sam se odrekla prava za šupe u suterenu - rekla nam je Topić Biloglav. U potkrovlju koje spominje, doznajemo, ima stan od 30-tak kvadrata kojem je, izgleda, pripojila 24,46 kvadrata također od Ministarstva obrazovanja. Tvrdi da je taj dio legalizirala. Kaže da joj u tom potkrovnom stanu živi kćer. U istoj zgradi na drugom katu ima drugi stan u kojem joj je ured. U tom stanu je izvela građevinski manevar. Probila je zid i ugradila vrata. Tijekom razgovora je to i potvrdila.

'Imam pravo prvokupa'

- Jesam, stavila sam vrata, ali nikada nisam ulazila u tuđi posjed. Ja ću vrata maknuti ako im smetaju, ali ja to hoću otkupiti. To je uvijek bio jedan stan.Odite na prvi kat pa ćete vidjeti da su ondje u stanu na istom mjestu vrata. Imam pravo prvokupa na temelju legalizacije - nastavila je. Vidno uznemirena malo je pričala o potkrovlju, malo o stanu na drugom katu. Do kraja razgovora je zaključila da odustaje od otkupa stana.



- Neugodno mi je zbog svega jer samo sam vrata ugradila očekujući odgovor Ministarstva. Trebali su mi odgovoriti po zakonu u roku od 60 dana, ali mjesecima se nisu javili. Kako sam imala viška vrata, išla sam ih ugraditi smatrajući da ću to ionako otkupiti. Sad zbog jednih vrata me žele srediti, a u kakve stanove su sve drugi ulazili... Očito se nekome sviđa stan pa me se žele riješiti, a meni je svega puna kapa. Stavit ću tamo 'knauf' i odustajem od svega. Neću ga ni kupiti – zaključila je.

Kasnije nas je bila zvala, rekla je da je slučajno okrenula krivi broj pa dodala: "Ja sam u šoku. Nisam ništa ukrala, nisam ništa uzela. Sve radim pošteno i molim vas nemojte od ovoga raditi cirkus."

Ministarstvo: Nije nam se obratila

Provjerili smo u Ministarstvu obrazovanja da li je gospođa, kako tvrdi, predala zahtjev za otkup stana, jesu li to razmatrali i da li su joj išta odgovorili.

- Gospođa se nije obratila Ministarstvu znanosti i obrazovanja – odgovorili su nam službeno iz Ministarstva. Pitali smo hoće li Ministarstvo pokretati kakav postupak zbog pokušaja uzurpiranja privatnog prostora.



- Naravno. Odmah je uspostavljen kontakt s Općinskim državnim odvjetništvom i započelo je prikupljanje potrebne dokumentacije za pokretanje postupka. Od policije je odmah zatražena preslika zapisnika predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova s obzirom na to da je riječ o jednom od dokumenata koji treba priložiti za pokretanje postupka - rekli su. U Ministarstvu nam ujedno kažu kako nisu do sada nisu ni znali da je gospođa legalizirala njihov dio tavana.

- Ministarstvo nije imalo spoznaje o tome da je gđa uzurpirala tavan, a kamoli da ga je legalizirala. Upitna je tvrdnja da je prostor legaliziran s obzirom na to da gđa nije vlasnica istoga. Da je Ministarstvo o tome imalo ikakve spoznaje, reagiralo bi promptno kao što je to i učinilo sada – rekli su.

'Ovo je nečuveno'

Što se stana na drugom katu tiče, kažu da Ministarstvo trenutačno ne koristi stan.

- U prostoru je do veljače ove godine bila pohranjena velika količina dokumentacije. S obzirom na to da ovo ministarstvo radi na nizu različitih projekata koji se financiraju iz fondova EU-a, planiramo prostor iskoristiti u navedene svrhe, poglavito uzimajući u obzir činjenicu da su smještajni kapaciteti na matičnoj lokaciji nedovoljni. Naime, zgradu dijelimo s dvije agencije – pojasnili su. Potvrdili su nam do površina toga stana iznosi 90,27 kvadrata. Iako nemaju procjenu tržišne vrijednosti prostora, uzmemo li u obzir da je u siječnju prosječna tržišna vrijednost kvadrata stana u Zagrebu bila 1988 eura, stan od Ministarstva u Varšavskoj vrijedi oko 179.000 eura odnosno više od 1,3 milijuna kuna.

Pitali smo I da li je itko iz Ministarstva kontaktirao gospođu Snježanu Topić Biloglav zbog svega gore navedenoga pa kažu: Nitko iz Ministarstva nije kontaktirao gospođu. Pozvana su nadležna državna tijela koja su trebala izvršiti uvid i provjeriti navode iz primljenoga maila. O svemu je izviještena i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak koja ne može sakriti čuđenje.

- Ovo je zaista nečuveno, nisam očekivala da ću se morati baviti i ovakvim stvarima u Ministarstvu. Očekujem brzu reakciju i jasne rezultate od policije i DORH-a - kaže nam ministrica.

Tema: Hrvatska