Sukob povjesničara oko Zvonimirove krune: 'Nije istina'

Gdje je nestala kruna hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira, nije poznato već tisuću godina. Kako je vrijeme prolazilo, bilo je sve više nagađanja, teorija, pretpostavki i tvrdnji. Do odgovora na pitanje gdje je kruna pokušavali su doći mnogi povjesničari i arheolozi koji se pritom nisu mogli usuglasiti, što je dodatno pojačavalo misterij u kojem je i svatko u široj javnosti imao neku svoju tezu. Posljednjih dana tema o kruni iznova je otvorena i već je poprimila blago kontroverznu konotaciju s obzirom na to da se stručnjaci ponovno ne slažu. Posljednja teorija, naime, kaže da je kruna kralja Zvonimira uklopljena u krunu svetog Stjepana, odnosno ugarsko-hrvatsku krunu, te da se nalazi u Budimpešti, u mađarskom parlamentu. U to su uvjereni arheolog prof. Mato Ilkić sa Sveučilišta u Zadru te povjesničar i arheolog Dejan Filipčić iz Karlovca. Ovu su tezu zajednički elaborirali u znanstvenom radu "Kolomanova ostavština u sjevernoj Dalmaciji", koji je objavljen u posljednjem broju časopisa Starohrvatska prosvjeta.

