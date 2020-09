Sukob zbog maski u šibenskoj školi: 'Roditelji su nasilno ušli u zgradu, zvali smo i policiju'

Roditelji su prvo e-mailovima pokušali izraziti svoje nezadovoljstvo, nakon toga je troje roditelja upalo na nastavu pa je morala intervenirati policija. Nakon i tog incidenta, desetak roditelja prosvjedovalo je ispred škole

<p>Dio roditelja šibenske Osnovne škole 'Tin Ujević' već neko vrijeme radi pritisak na djelatnike škole da se ukine obveza nošenja zaštitnih maski u razredima, piše <a href="https://www.sibenik.in/?novosti=sibenik&title=sukob-roditelja-i-ravnatelja-u-os-tin-ujevic-nasilno-ulaze-u-skolu-dvaput-smo-vec-zvali-policiju&id=127213#">Šibenik.in.</a></p><p>- Od prošlog tjedna sam dobio nekoliko mailova od strane roditelja učenika iz viših razreda, traže da škola ukine odluku o nošenju maski. Imamo od 20 do 28 učenika u razredima i to nije moguće. Tu odluku je donio netko iznad mene, to je viša instanca, ja je samo provodim. Mislimo o dobrobiti, zdravlju i sigurnosti učenika. To nam je prioritet - rekao je ravnatelj škole <strong>Vladimir Braica</strong>.</p><p>No, prema ravnateljevim riječima, nije sve stalo na mailovima. Kaže da je troje roditelja prije dva dana ušlo u školu i remetilo nastavu. Oni su ušli bez maske te odgurnuli domara s ljutitim uzvikom da oni ne nose maske nigdje. </p><p>- Došli su u učionicu hrvatskog jezika, ometali nastavu i obraćali se nastavnici na neumjesan način. Zvao sam policiju jer to tretiram kao remećenje nastave, odnosno javnog reda i mira. Mi ih ne možemo izbaciti iz škole, rekao sam i domaru da ne smije nikoga izbaciti. A kako se to događa tri dana zaredom, jedna smo od rijetkih škola čija su vrata zaključana - ispričao je ravnatelj i dodao da je i sinoć ispred škole bilo organizirano okupljanje desetak roditelja.</p><p>- Opet smo zvali policiju, koja nam je osigurala da se osjećamo sigurnije, ali nije bilo postupanja. Policajci su pitali roditelje što rade, a oni su rekli da pričaju o djeci jer se nisu dugo vidjeli - rekao je Braica.</p><p>Iz šibenske policije potvrdili su da su zaprimili dojavu ravnatelja 'Tina Ujevića'.</p><p>- Jučer, 9. rujna, zaprimili smo dojavu da se više osoba okupilo ispred škole. Izlaskom na teren, službenici su zatekli 10 do 12 roditelja, nisu imali nikakve transparente, nisu izvikivali parole. Prilikom prikupljanja saznanja su kazali da su se okupili jer se dugo nisu vidjeli i da pričaju - rekla je glasnogovrnica Marica Kosor koja je potvrdila da su u školi bili i dan ranije.</p>