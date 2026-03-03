Suluda snimka iz Splita: Htio je sletjeti na krov druge zgrade

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijetu prijeti rast cijene nafte i plina zbog sukoba s Iranom
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Žestoki sukob Irana s Izraelom i SAD-om ušao je u treći dan, svijetu prijeti rast cijene nafte i plina, o svemu se oglasio i Milanović, u Varaždinu počinje suđenje Srđanu Mlađanu, prvih 800 ročnika kreće s obukom...
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU
VIDEO Poslušajte cijeli Trumpov govor o Iranu: 'Upozorili smo ih, ali oni nisu htjeli slušati'
Američki predsjednik Donald Trump oglasio se iz Bijele kuće o sukobu s Iranom. "Iranski raketni program namijenjen je za zaštitu razvoja nuklearnog oružja. Iranski režim s nuklearnim oružjem i raketama bio bi nepodnošljiv Bliskom istoku, ali i SAD-u", smatra Trump.
Trump tvrdi da rastući iranski program balističkih raketa predstavlja prijetnju američkim snagama
SLATKI GLUMCI
VIDEO Zaboravite Oscare. Psećim zvijezdama iz filmova dodijelili nagrade: Vau, vau!
LONDON - Nagrade Fido, koje se dodjeljuju po 20. put, slave najbolje pseće glumačke izvedbe u filmovima kroz niz različitih kategorija. Među onima koji su došli preuzeti nagrade bili su Rosie, springer španijelica koja je glumila u filmu 'I Swear', Toad, Jack Russell terijer iz filma 'Hamnet', te Rosie, rotvajlerica iz filma 'Pillion'. Nagradu 'Comedy Canine' osvojio je Merv, oštrodlaki terijer koji glumi u istoimenom filmu. Završna nagrada, 'Best in World', pripala je Dixie, američkom buldogu, za njezinu ulogu u filmu 'Dragonfly', u kojem je glumila uz glumicu Brendu Blethyn. Nagrade Fido utemeljio je filmski novinar Toby Rose, smatrajući da, budući da glumci imaju brojne svečane dodjele nagrada, i psi iz filmskog svijeta zaslužuju vlastito priznanje.
Dodijeljene nagrade najboljim psima u filmu
KAOS NA BLISKOM ISTOKU
VIDEO Snimili su pad moćnog američkog vojnog aviona u Kuvajtu! Pilot se katapultirao
Ministarstvo obrane Kuvajta u ponedjeljak je priopćilo kako se više američkih vojnih aviona srušilo u Kuvajtu. Piloti su se uspjeli katapultirati. "Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja te su evakuirale posade i prevezle ih u bolnicu", izvijestio je glasnogovornik ministarstva, dodajući da je osoblje aviona u stabilnom stanju. BBC piše kako je na snimci vjerojatno riječ o američkom avionu F-15E Strike Eagle. Amerikanci se još nisu oglasili o incidentu. Uzrok pada nije poznat. Iranski mediji tvrde kako je avion oborila Iranska revolucionarna garda.
Avion se strmoglavo srušio u Kuvajtu dok se iranski napadi nastavljaju
SAŽETAK DINAMO - GORICA
VIDEO Beljo i Stojković odveli Dinamo na plus 7 od Hajduka. Pogledajte golove iz Maksimira
DINAMO - GORICA 4-2 "Modri" su ispali iz Europe ranije ovog tjedna, ali nije to previše uzdrmalo momčad uoči domaćih izazova. Dinamo je Gorici zabio četiri, od čega Beljo dva, jedan Stojković, a jedan Soldo. Za goste su zabili Trontelj i Erceg. Dinamo bježi Hajduku sedam bodova, a idućeg vikenda na rasporedu je derbi na Poljudu
Dinamo - Gorica
