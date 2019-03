Sumnjiva smrt mladog modela: Umrla je prije pada s 20. kata

Nizozemska manekenka Ivana Smit (18) čije je beživotno tijelo pronađeno nakon divlje svingerske zabave u Kuala Lumpuru, bila je mrtva prije pada s balkona na 20. katu, stoji u novom izvješću o obdukciji.

Ivana preminula je krajem 2017. godine, oko 10 sati ujutro, a tijelo je pronađeno tek oko 15 sati. U tijelu su pronađeni tragovi kokaina, ecstasyja i alkohola, a na sebi nije imala cipele ni donje rublje.

Noć prije smrti 18-godišnja Ivana viđena je kako tulumari s bračnim parom Amerikancem Alexanderom Amadom Johnsonom (45) i njegovom suprugom Indonežankom Lunom (31).

Oko pet ujutro, djevojka se s parom zaputila u njihov luksuzni stan na 20. katu, piše DailyMail.

Mrtvozornica iz Malezije za medije je u petak izjavila da su pregledom tijela preminule pronađeni tragovi borbe, međutim, i dalje smatra da nije počinjen nikakav zločin.

S takvom se ocjenom ne slaže odvjetnik Ivanine obitelji, koji je novinarima izjavio: 'Pa valjda mrtvo tijelo ne može prijeći preko ograde balkona i skočiti. Netko ju je bacio dolje'.

