Sunčano, ali nestabilno: Kiše će biti, izdržite još ovaj tjedan...

Sutra će vrijeme biti djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Uglavnom na kopnu može pasti malo kiše, a poslijepodne i poneki pljusak praćen grmljavinom, osobito u Slavoniji. Prema kraju dana pljuskova može biti i na krajnjem jugu. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab, popodne do umjeren sjeverni. Ujutro na Jadranu slaba do umjerena bura, popodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu između 15 i 19. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzija.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Promjenjivo vrijeme u kopnenim krajevima treba očekivati sve do sredine idućeg tjedna. Pljuskovi, nerijetko uz grmljavinu, bit će češći u poslijepodnevnim satima. Bit će toplo - oko 25 stupnjeva i prilično sparno. Potkraj tjedna stabilnije, zapuhat će jugozapadnjak i osjetno će zatopliti.

Na Jadranu će idući tjedan biti više sunčano, uz poneki pljusak. Potkraj tjedna pojačat će jugo koje donosi toplinu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kakvo će biti ljeto?

DHMZ pak prognozira toplo ljeto s prosječnim oborinama

- Prvi dani lipnja posvuda ipak donose toplije, iako ne posve stabilno vrijeme, a prema raspoloživom prognostičkom materijalu toplije od višegodišnjeg prosjeka bit će i tijekom ljetne sezone - piše u priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U srpnju i kolovozu moguće je veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature od prosjeka, a u DHMZ-u ne isključuju mogućnost pojave toplinskih valova. Također su mogući mjestimični prodori hladnog zraka, odnosno kraća razdoblja s temperaturom oko ili čak nižom od uobičajene za ljetne mjesece.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Pritom je u srpnju te osobito kolovozu ponajprije u sjevernim krajevima povećana vjerojatnost za manjak oborine. Kako je ljeti najčešća pljuskovita oborina, pa iako se predviđa količina kiše manja od uobičajene, to ne znači da neće biti i kraćih kišnih epizoda ili grmljavinskih pljuskova, lokalno moguće i jače izraženih, ponegdje i s većom količinom oborine. Vrlo je vjerojatno da će oborine biti nejednoliko raspoređene - upozoravaju iz DHMZ-a.



Tema: Hrvatska