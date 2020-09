Sunčano i toplo do kraja tjedna, na moru idealno za kupanje

Približava nam se vikend, a s njim i lijepo vrijeme. I u nastavku tjedna bit će razmjerno toplo, u mnogim krajevima i vruće, a čini se kako će i temperatura mora biti ugodna za kupanje

<p>Pretežno sunčano, u unutrašnjosti tijekom jutra lokalno s maglom, ponajprije uz rijeke i po kotlinama, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.</p><p>Još toplije nego u srijedu bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također većinom sunčano vrijeme, uz povremene visoke oblake, a isto vrijeme nas očekuje i na istoku Hrvatske, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/652350/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1092020">HRT</a></strong>. </p><p>I u gorju jutarnja magla, pa sunce. Najviše vedrine bit će na sjevernom Jadranu. Bura će biti slabija nego u srijedu. Jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 21 °C, u gorju i unutrašnjosti Istre od 9 do 13 °C, a poslijepodnevna između 25 i 29 °C.</p><p>U Dalmaciji temperature još više. Puhat će burin, maestral, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperature od 23 do 25 °C.</p><p>Ugodno za kupanje bit će na jugu Hrvatske. Najniža temperatura zraka bit će od 22 do 25 °C, a najviša između 29 i 31 °C."</p>