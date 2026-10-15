Sunčano i toplo na Jadranu u petak, na kopnu hladno jutro, evo što nas čeka za vikend

Petak donosi pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu, gdje će biti i toplije. Ipak, na obali i otocima treba računati na buru, koja će u drugom dijelu dana jačati, dok će u unutrašnjosti jutro biti svježe, uz mogućnost magle i više oblaka.

Prema prognozi DHMZ-a, najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će između 3 i 7 stupnjeva, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 14 do 19 stupnjeva na kopnu, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti između 19 i 23 stupnja.

Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab. Na Jadranu se očekuje slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima, koja će tijekom dana jačati.

Kakvo nas vrijeme čeka za vikend?

U Slavoniji, Baranji i Srijemu petak će početi uz umjerenu do povećanu naoblaku, no tijekom dana očekuje se više sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab, a u Podunavlju umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura bit će od 3 do 5 stupnjeva, dok će dnevna dosegnuti 18 stupnjeva.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, uz mogućnost jutarnje magle, a poslijepodne će ponegdje zapuhati slab sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu će većinom biti sunčano, osobito na jugu, a danju i dalje toplo. U subotu će na sjevernom i srednjem dijelu obale biti nešto više oblaka.

Kako je za HRT prognozirala meteorologinja DHMZ-a Kristina Klemenčić Novinc, u nastavku vikenda očekuje se promjena smjera vjetra. Nakon slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka, u nedjelju će nakratko zapuhati jugo, koje će već u ponedjeljak okrenuti na sjeverozapadnjak i buru.

Dnevne temperature na Jadranu ostat će razmjerno visoke za sredinu listopada, pa će uz sunčana razdoblja i dalje biti ugodno toplo.

Unatoč sunčanom vremenu, ujutro će na kopnu biti potrebno računati na svježinu, a lokalno i na smanjenu vidljivost zbog magle. Na obali će glavni čimbenik koji će utjecati na osjećaj vremena biti bura, osobito u petak poslijepodne.