Sunčano i vruće: Već u 8 sati na Mljetu izmjerili su čak 30 Celzija

Kako najavljuje Državni hidrometeorološki zavod za subotu, bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka.

Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, a ujutro uz obalu mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 °C.

Najviša temperatura pd 30.2 stupnja izmjerena je jutros u 8 sati na Mljetu.

Hrvatska u nedjelju

Pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti umjeren i jak razvoj oblaka uz mogućnost za poneki lokalni pljusak, uglavnom u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, mjestimice moguće jako. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C, javlja DHMZ.

