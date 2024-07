Sunčano i vruće: Temperature idu do 35 stupnjeva Celzijevih

U petak će prema prognozi DHMZ-a biti pretežno sunčano te u većini predjela poslijepodne vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu ujutro i prijepodne mjestimice umjerena bura, ponajprije na krajnjem jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, sredinom dana će oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 28 i 33 °C.

U subotu će biti pretežno vedro i vruće. U gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre uz slab do umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar uglavnom slab, na kopnu povremeno umjeren južni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadi. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 22 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 30 i 35 °C.

