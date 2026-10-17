Sunčano jutro, ali stiže promjena! Evo što nas čeka tijekom dana i u nedjelju

Hrvatsku očekuje pretežno sunčano jutro, no već od sredine dana sa sjeverozapada stiže prolazno naoblačenje koje će donijeti laganu promjenu vremena. U unutrašnjosti zemlje, osobito na kopnu, jutro može biti obilježeno mjestimičnom maglom, no ona neće dugo potrajati. Tijekom dana prevladavat će slab vjetar, što će dodatno pridonijeti osjećaju ugode na otvorenom. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, dok se poslijepodne očekuje okretanje vjetra na jugozapadni i sjeverozapadni smjer. Unatoč promjeni smjera vjetra, nema naznaka za jača nevremena ili značajnije padaline. Temperature će biti iznimno ugodne za ovo doba godine, s najvišim dnevnim vrijednostima većinom između 17 i 22 °C. Jutarnje temperature ponegdje će biti svježe, osobito u unutrašnjosti, ali će se tijekom dana brzo zagrijavati. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti između 16 i 18 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, oko 12 °C.



Za sve koji planiraju aktivnosti na otvorenom, prijepodne je idealno za boravak u prirodi, dok bi popodnevno naoblačenje moglo donijeti nešto niže temperature i manje sunca. Iako nema najava za veće promjene vremena, preporučuje se pratiti lokalne prognoze za eventualne kratkotrajne promjene.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu između 11 i 16 °C. Najviša dnevna između 17 i 22 °C, piše DHMZ.

Stanje na cestama: Magla, radovi i zatvaranja

Jutros vozače na cestama u unutrašnjosti očekuje smanjena vidljivost zbog magle, a povremeni zastoji mogući su na dionicama gdje traju radovi. Hrvatski autoklub upozorava na prilagodbu brzine i opreznu vožnju.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik zbog radova je do 18. prosinca zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je moguć preko DC220-ŽC6260. Iz Zagreba prema Splitu prometuje se nesmetano, ali prema Dubrovniku vozila izlaze na čvoru Split i vraćaju se na autocestu kroz naplatu Dugopolje.



Na A3 Bregana-Lipovac do 18. listopada zatvoren je izlazni krak čvora Kosnica iz smjera GP Bregana prema Zagrebu i Velikoj Gorici, a obilazak je označen. Između čvorova Popovača i Kutina, zbog sanacije odvodnje, vozi se jednim trakom, dok su između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane prometna traka sužena.



Na A6 Rijeka-Zagreb tijekom noći privremeno se zatvaraju dionice između čvorova Kikovica i Delnice te Delnice i Oštrovica zbog radova u tunelima, a na vijaduktu Golubinjak vozi se jednim trakom.



Na A7 Rupa-Rijeka-Šmrika zbog radova vozi se jednim trakom između čvorova Rijeka zapad i Učka, a na izlaznom kraku čvora Rijeka istok prema Rupi ograničenje je 60 km/h zbog predmeta na cesti.



Na državnim cestama i dalje su na snazi brojna zatvaranja i obilaznice zbog radova, primjerice na DC1 Gračac-Knin, DC34 Donji Miholjac-Valpovo i DC76 kroz tunel Sveti Ilija.



Na graničnim prijelazima povremeno se stvaraju gužve, osobito s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a zbog oštećenja mosta između Stare Gradiške i Gradiške promet je potpuno prekinut.

