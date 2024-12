Sunčano pa oblačno i kiša: Dio zemlje u petak u crvenom

DHMZ je objavio kako će u srijedu biti u većini krajeva djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i u dijelu Gorske Hrvatske umjereno do pretežno oblačno. Ujutro i prijepodne ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, mjestimice u gorju umjeren jugozapadni, a na Jadranu sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16 °C.

U četvrtak će biti promjenjivo oblačno, na Jadranu i u predjelima uz njega mjestimice kiša. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla. Poslijepodne na istoku djelomice sunčano. Vjetar mjestimice umjeren jugozapadni i južni, u gorskim predjelima i jak. Na Jadranu jugo i južni vjetar, navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 15 °C.

DHMZ je za petak izdao crveni meteoalarm za za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju zbog olujnog vjetra. Za srednju i južnu Dalmaciju te Rijeku i regiju su izdali narančasto upozorenje, a za regija Gospića, Knina i Splita žuto.