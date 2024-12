Sunčano pa oblačno, pa magla i jaka bura: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Na Jadranu će u četvrtak biti pretežno sunčano, na krajnjem jugu ujutro uz više oblaka i malo kiše osobito prema otvorenom moru. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne i navečer smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, prema otvorenom moru popodne i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na obali i otocima između 9 i 14 °C.

DHMZ javlja da će u petak biti na Jadranu pretežno sunčano, prema večeri porast naoblake s jugozapada. U unutrašnjosti povećana naoblaka, ujutro lokalno magla. Vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, u Gorskoj Hrvatskoj od -9 do -4, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Najviša dnevna između 0 i 5, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 9 do 14 °C.

DHMZ je za četvrtak izdao žuti meteoalarm za Jadran zbog jakog vjetra.

