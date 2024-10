Sunčano pa onda kiša, DHMZ izdao žuti alarm za tri regije

Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren, u Slavoniji jugoistočni, na sjevernom Jadranu južni i jugozapadni, a u Dalmaciji sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 17 do 21 °C, u Dalmaciji malo viša.

U utorak će biti u većini predjela pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslijepodne će zapuhati umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura, koja će podno Velebita prema kraju dana jačati, a na otvorenom moru puhat će umjeren sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 6 do 10, a na Jadranu između 13 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 19 do 22, u Dalmaciji i do 25 °C.

DHMZ je izdao za utorak žuto upozorenje za riječku regiju, Kvarner i Velebitski kanal žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.