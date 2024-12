Sunčano uz naoblaku: Ujutro minusi, a popodne temperature idu i do 16 stupnjeva Celzija

U ponedjeljak će na većem dijelu sjevernog Jadrana i u Dalmaciji biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti i u Istri povremeno umjerena, ponegdje i povećana naoblaka, ujutro mjestimice magla koja se može duže zadržati. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16 °C.

U utorak će na Jadranu biti pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i buru. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a ujutro i navečer mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, samo u Gorskome kotaru mjestimice umjeren jugozapadni. Minimalna temperatura zraka od -2 do 2, a na Jadranu od 5 do 9 °C. Maksimalna uglavnom između 7 i 10, a na Jadranu između 13 i 16 °C.

DHMZ je za utorak prijepodne za Dalmaciju izdao žuti meteoalarm zbog jakog vjetra.

