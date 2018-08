Suosnivač kršćanskog festivala osuđen zbog zlostavljanja djece

Pastor Harry Thomas, suosnivač najvećeg kršćanskog rock festivala Creation Music Festival osuđen je na 18 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja zbog seksualnog zlostavljanja četvero djece.

Thomas kojemu su 74 godine u veljači je priznao krivnju za silovanje i seksualno zlostavljanje djevojčica u razdoblju od 1999. do 2015. godine. Dodatno, pastor je 16 godina održavao neprimjerene odnose s maloljetnicom. Priznao je da je seksualno napao djevojčicu staru 9 godina 2005., imao seksualne odnose s tri djevojčice u dobi od 7 do 9 godina, te da je pokazivao intimne dijelove tijela djevojčici u razdoblju od 2008. do 2010.

U trenutku kada je sutkinja određivala kaznu, Thomas je plakao i recitirao dijelove Biblije.

- Žao mi je zbog boli koju sam izazvao. Slažem se sa Svetim pismom. Bilo bi najbolje da me objese za vrat i bace u more. To zaslužujem - rekao je u sudnici.

The founder of Creation Music Festival, billed as “the largest Christian rock festival,” has been sentenced to 18 years in prison for sexually abusing four minors. https://t.co/Yby73K9bTF pic.twitter.com/WM11w1EXGl — Consequence of Sound (@consequence) August 7, 2018

Žrtve njegovih napada nije se dojmilo njegovo pokajanje. Otac jedne od žrtava na sudu je izjavio: 'To stvorenje je proždrljivi vuk, jedan od najvećih licemjera - zlostavljač djece zamaskiran u pastora', piše Raw Story.

Tužitelj Scott Coffina je istaknuo kako je riječ o' čovjeku koji se posvetio vjeri i napravio mnogo dobrih stvari nepoznatim ljudima i samo da bi zatim počinio ultimativnu izdaju članova obitelji koji su ga voljeli i vjerovali mu'.

- Ne postoji dovoljna kazna koja bi mogla zadovoljiti pravdu u slučaju zlostavljanja djece, ali donekle je utješno što su barem žrtve pošteđene suđenja, a krivac će najvjerojatnije provesti ostatak života iza rešetaka, gdje više nikad neće moći nauditi nekom djetetu - rekao je.