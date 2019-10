Super-brod traži Dina Miškića: 'Striker' vrijedi 260 milijuna $!

Dvije signalne rakete koje je uočila posada broda Alp Striker u noći na ponedjeljak probudile su novu nadu i odmah su jutros na to područje preusmjerena još tri broda, a u potrazi za šibenskim kapetanom sudjeluje i supermoderni HC-130 Hercules američke obalne straže.

Brod koji otpočetka sudjeluje u potrazi, Alp Striker, supermoderni je tegljač koji plovi pod nizozemskom zastavom. Angažirala ga je tvrtka Bourbon u potrazi za preživjelim članovima posade dan nakon potonuća njihova broda Bourbon Rhode, 26. rujna na Atlantiku, nekih 1200 nautičkih milja, odnosno cca 2000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea.

Striker je proizveden u Japanu i 2017. godine ušao je u uži krug za nagradu najbolje pomoćne brodice na svijetu. Dug je točno 88,9 metara, težak 4250 tona i može postići maksimalnu brzinu od 19 čvorova te tegliti čak 310 tona tereta.

Vrijedan je čak 260 milijuna dolara.

Tegljač je opremljen najsofisticiranijom opremom. Sa zapreminom goriva od 3400 metara kubnih, može obavljati duga prekooceanska putovanja te vući teret konstantno punom brzinom 45 dana, bez potrebe za nadopunom goriva i to je glavni razlog zašto ga je Bourbon angažirao za ovu operaciju. Kapaciteta s 35 ležajeva, posjeduje i ugrađenu bolnicu s ležajem za jednu osobu.

Iz zraka šibenskog kapetana Dina Miškića traži i avion Američke obalne straže Lockheed HC-130H zvan Hercules, jedan od najopremljenijih u svijetu za SAR (Search and rescue) operacije. Dug 29,8 metara, širine 40,4 metra, ima kapacitet za prevoženje 35 tona tereta. S cijenom od 12 milijuna dolara i 7 stalnih članova posade, pogone ga 4 motora, svaki s 4300 konjskih snaga.

Kao jedan od aviona u stalnom pogonu, koristi se za traganje i spašavanje, akcije zbrinjavanja ilegalnih droga, zaštitu morskog okoliša, za prijevoz tereta i osoblja, kao i za vojne intervencije. Na maksimalnoj visini od 10 00 metara, može postići brzinu od 330 čvorova, a neke od njegovih najpoznatijih akcija spašavanje bile su za vrijeme Uragana Harvey 2017. godine te prilikom jedne od najvećih ekoloških katastrofa izlijevanja nafte u Meksičkom zaljevu 2010. godine.

Lockheed C-130 opremljen je između ostalog i infracrvenim kamerama.

Ne nađu li ih danas, tražit će ga i privatni avion

Iz Bourbona su supruzi Dina Miškića također potvrdili da su uočene signalne rakete te je potraga fokusirana u smjeru lokacije tih ispaljenih raketa. A ako se danas ne pronađu nestali pomorci, angažirat će se i privatni zrakoplov za potragu. Ovu informaciju potvrdio nam je Sebastian Latocha, administrator Facebook grupe Bourbon Rhode Rescue. Trenutno čekaju ponude.

- Ako se danas nađe posadu, onda neće biti potrebno i u tom slučaju novac ide obiteljima preminulih. Ako ne bude došla ta vijest koju čekamo, nastavljamo skupljati i tražiti avion - kaže Sebastian.

- Trenutno je skupljeno cca 22.000 eura u Go Get Funding, a sigurno znamo da to nije dovoljno za dan leta - dodao je.

- Mi smo Dinov krizni stožer, zapravo mala ekipa velikog srca i ne možemo odustat od svog čovika. Idemo po njega, pa taman u veliki ocean. Imamo snage, ne odustajemo, iščekujemo u svakom trenutku dobre vijesti. Pokrenuli smo državu i svijet i idemo do Dina, on nas čeka, rekla je za HTV Maja Sulje, prijateljica obitelji Dine Miškića

