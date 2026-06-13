SUPER STIPE 'Pamtim svih 1000 akcija spašavanja! Biokovo je surova planina, ali je moj dom'
Stipe Bušelić (60) od prvog je dana član makarskog HGSS-a. Danas imaju potražni K9 tim, letače spašavatelje, operatere dronova, ljude za spašavanje na vodi, voditelje potraga i kartografe...
Kada smo dogovarali razgovor sa 60-godišnjim Stipom Bušelićem, članom HGSS stanice Makarska, plan je bio jednostavan: naći se negdje uz more, u miru, i razgovarati o njegovih četrdeset godina rada u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. No ni slutili nismo da će se sve u zadnji trenutak zakomplicirati i pretvoriti u neplaniranu, ali itekako adrenalinsku priču. Umjesto razgovora uz more, i sami smo postali dio akcije spašavanja unesrećenog planinara na predjelu Sutvid, na 1158 metara nadmorske visine, iznad starog sela Gornje Podgore.