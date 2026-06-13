Obavijesti

News

Komentari 0
LEGENDA S JUGA PLUS+

SUPER STIPE 'Pamtim svih 1000 akcija spašavanja! Biokovo je surova planina, ali je moj dom'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,

Stipe Bušelić (60) od prvog je dana član makarskog HGSS-a. Danas imaju potražni K9 tim, letače spašavatelje, operatere dronova, ljude za spašavanje na vodi, voditelje potraga i kartografe...

Kada smo dogovarali razgovor sa 60-godišnjim Stipom Bušelićem, članom HGSS stanice Makarska, plan je bio jednostavan: naći se negdje uz more, u miru, i razgovarati o njegovih četrdeset godina rada u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. No ni slutili nismo da će se sve u zadnji trenutak zakomplicirati i pretvoriti u neplaniranu, ali itekako adrenalinsku priču. Umjesto razgovora uz more, i sami smo postali dio akcije spašavanja unesrećenog planinara na predjelu Sutvid, na 1158 metara nadmorske visine, iznad starog sela Gornje Podgore.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!
LIKVIDACIJA U MARKUŠEVCU

KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!

Andreu (29) i Marijana (38) ubio je Matija Mašala. Pomagao mu je Fran Radinović. Sve je naručio Andrej Bajac. Još se čeka potvrda optužnice
VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'
POLICIJA SPRIJEČILA NEREDE

VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'

NOVI TRAVNIK Navijači BiH izašli su na ulice proslaviti veliki bod protiv domaćina Kanade na SP-u (1-1). Dok su prolazili kraj kafića u kojem su bili hrvatski navijači, situacija je eskalirala. Poletjela je i baklja...
SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku
'SKORO JE UDARIO MOTORISTA'

SNIMKA DIVLJANJA Pogledajte što radi u Novom Vinodolskom! Pa ovo je za uzeti mu vozačku

Na snimci se vidi kako vozač kamiona pretječe kolonu vozila preko pune linije u centru Novog Vinodolskog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026