'Superpar' iz TV showa završio na sudu: 'Dolazio je u kafić i prijetio, stalno živim u strahu'

Par koji je javnosti postao poznat u emisiji ‘Superpar‘ na RTL-u završio je na sudu.

Nakon sudjelovanja u showu su zahladili odnose i prekinuli. Par ima zajedničku maloljetnu djecu.

Muškarac (35) je prema kaznenoj prijavi od početka veljače do 15. ožujka uznemiravao izvanbračnu družicu. Svakodnevno ju je zasipao telefonskim pozivima, pa čak i po 25 puta dnevno. Slao joj je i veći broj poruka u kojima joj je pisao da će, ako mu se ne javi, "biti s**nja, da će vidjeti scene koje će raditi i da joj neće biti ugodno". Ujedno joj je kroz poruke, kako se navodi dalje u prijavi policiji, napominjao da je "spreman na sve i da ga nitko neće spriječiti, pa makar i u zatvor išao te da joj neće vratiti djecu kad budu kod njega".

Na sve joj je učestalo dolazio i pred zagrebački kafić gdje često pije kavu tražeći pritom da izađe iz objekta van. Ona je sve prijavila policiji.

- Uznemirena sam i u strahu. Bili smo u izvanbračnoj zajednici sedam godina, do prosinca 2023. godine. Kad smo se razišli, normalno smo u početku funkcionirali. Ali od veljače do 15. ožujka kada sam ga prijavila policiji, svakodnevno me zvao na mobitel, slao svakakve poruke. Uglavnom mu se nisam javljala jer je bilo po 25 poziva dnevno. Odnosno javljala sam mu se isključivo ako je bilo vezano za našu djecu. Puno puta sam ga molila da me prestane uznemiravati i predložila da je najbolje komunicirati oko djece preko njegove majke. Ali on je nastavio dolaziti pred kafić gdje sam odlazila - rekla je žena, navodeći da i dalje živi u strahu. Slučaj je na zagrebačkom sudu.