Superračunalo stiže u DHMZ, pa će prognoza biti brža i preciznija

Tvrtka Atos potpisala je petogodišnji ugovor s DHMZ-om za nabavu i održavanje superračunala, čime će se omogućiti četiri puta brži izračun prognoze vremena, uz češće i preciznije prognoziranje

<p>Ugovor je vrijedan više od 10 milijuna kuna, a uključuje nabavu i instalaciju novog Atosovog superračunala BullSequana XH2000, migraciju i optimizaciju svih postojećih DHMZ-ovih aplikacija za izračune prognoze vremena i petogodišnje održavanje.</p><p>Instalacija novog sustava u DHMZ-u planirana je do kraja travnja 2021. godine.</p><p>Novi sustav rabit će se i u sklopu projekta AIRQ za unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka.</p><p>Osim srednjoročnih i dugoročnih prognoza, očekuje se da će novo superračunalo meteorolozima i hidrolozima DHMZ-a omogućiti pouzdanije predviđanje i određivanje jačine intenziteta opasnih vremenskih pojava znatno prije njihova nastanka. To uključuje poplave, grmljavinska nevremena, iznimno jak vjetar, ekstremne temperature i drugo.</p><p>Superračunalo bi također trebalo pružiti dodatne korisne podatke raznim gospodarskim granama i organizacijama za zaštitu okoliša.</p><p>U projektu AIRQ rabit će se i za razvoj funkcionalnog modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari.</p><p>Glavna ravnateljica DHMZ-a <strong>Branka Ivančan-Picek</strong> ukazala je na nužnost modernizacije računalne infrastrukture kako bi DHMZ mogao ispuniti svoju glavnu zadaću, a to je kvalitetna, pravovremena i pouzdana meteorološka i hidrološka informacija te upozorenja na opasne vremenske pojave.</p><p>"Te informacije omogućuju donošenje strateških odluka u društvu i u raznim granama gospodarstva, proizvodnji hrane te zaštite života i okoliša koji je sve češće izložen povećanom riziku od katastrofa kao posljedica klimatskih promjena. Novi računalni sustav omogućit će povećanje točnosti prognoze meteoroloških elemenata za područje Hrvatske na vremenskoj skali od nekoliko sati do dugoročnih klimatskih scenarija. Veći računalni kapaciteti novog sustava koristit će se za razvoj i operativno korištenje lanca numeričkih prognostičkih modela - meteoroloških i klimatskih modela, disperzijskih modela, hidroloških i oceanografskih modela – i drugih aplikacija“, zaključila je Ivančan-Picek.</p><p>Direktor Atosa u Hrvatskoj <strong>Sandi Marušić</strong> ističe da superračunalo za sada nema ni jedan nacionalni meteorološki zavod u regiji.</p><p>"Riječ je o najboljoj tehnologiji u kategoriji, rješenju temeljenom na superračunalu BullSequana XH2000. Novo rješenje optimizirat će proces računanja u DHMZ-u i omogućiti značajna poboljšanja numeričkih predviđanja vremenskih prilika“, izjavio je Marušić. </p>