Misterij nestanka Srpkinje Ane u Americi: Uhitili su joj muža

Suprug misteriozno nestale Beograđanke Ane Walshe uhićen je zbog ometanja istrage oko njezinog nestanka. Upravo je on tri dana nakon što joj se izgubio svaki trag prijavio nestanak. Unatoč sumnjama javnosti, iz policije navode kako on surađuje u potrazi za Anom te kako on nije povezan s njenim nestankom, piše CBS News.

- Brian Walshe optužen je da je doveo u zabludu policijsku istragu o nestanku njegove supruge. Policija ima razlog vjerovati da je počinio kazneno djelo obmanjivanja policijskih istražitelja - navodi okružni tužitelj Michael Morissi.

Brian je 2021. godine pred sudom u Bostonu priznao krivnju za prevaru kupca iz Los Angelesa, kojem je prodao dvije lažne slike Andyja Worhola za 80.000 dolara. Trenutno čeka izricanje presude.

Vijest o nestanku odjeknula je kako u srpskim medijima tako i u SAD-u, a o nestaloj Ani kolege i prijatelji imaju samo riječi hvale.

Ana je odrasla u Beogradu, a posljednji put vidio ju je rođak 31. prosinca kada je odlazila na let za Washington gdje radi u agenciji za nekretnine. Od tada joj se gubi svaki trag. U SAD-u radi dugi niz godina, a u agenciji za nekretnine napredovala je do pozicije izvršnog direktora. Njeni prijatelji ističu kako je riječ o iznimno uspješnoj poslovnoj ženi.

- Ana je izvanredna žena. Ona je izvrsna poslovna žena, ona je majka puna ljubavi, ona je jedna od najistaknutijih ljudi koje poznajemo, i vrlo smo uplašeni. Jako nam nedostaje i molimo se samo da je sigurna - rekli su njeni prijatelji za američke medije.

U potrazi pomaže i njena tvrtka. U SAD se doselila 2005. godine.

Najčitaniji članci