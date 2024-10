Supruga kapetana Bekavca: On je čvrst, ali nije dobro. Učinit ću sve što mogu da ga izvučemo

Katja Bekavac, supruga kapetana Marka Bekavca, kojeg su u Turskoj osudili na 30 godina zatvora nakon što su na brodu kojim je zapovijedao pronašli kokain, dala je intervju za RTL Direkt u kojem je detaljno govorila o cijelom slučaju, ali i o tome kako njen suprug proživljava mučnu odluku turskog pravosuđa.

- Prvi put je u kolumbijskim vodama u 34 godine svog plovidbenog staža. Prvi put je išao preko te kompanije i prvi put se našao u takvoj situaciji. Znači, nije mogao to organizirati u tako kratkom roku, budući da se je agencija preko koje je ranije bio zaposlen zatvorila. On je morao naći drugu. Našao je njemačku agenciju koja ga je ukrcala na ovu kompaniju - ispričala je.

Kaže kako su cijelo vrijeme vjerovali da neće doći do ove presude jer je nevin.

- On je cijeli cijelo vrijeme vjerovao da će to biti odbačeno i da će on biti oslobođen - rekla je.

Nevjerojatno u cijeloj priči zapravo zvuči to da je on sam tražio bolji nadzor, kamere, zaštitare. Je li tako?

- Istina, on je prije ulaska u kolumbijsku luku razgovarao sa svojim kolegama pomorcima koji su mu to savjetovali. Pošto ide na takvo mjesto da to traži. On je od kompanije tražio dodatni nadzor, tražio je zaštitare i sve moguće sigurnosne mjere koje su bile dostupne. Međutim, kompanija je to odbila - rekla je Bekavac i dodala da za sve postoji dokumentacija.

Ponovno je ispričala kako je droga pronađena u Kolumbiji, ali da su brod pustili nakon što je utvrđeno da posada i kapetan nemaju veze s drogom. Nastavila je kako su nakon Kolumbije išli u Tursku te da je sam Bekavac obavijestio da je brod kompromitiran i da je ranije pronađena droga.

- On je odgovoran čovjek 34 godine plovi. Niti jedne mrlje nema u životu ni u karijeri, tako da je obavijestio. Čak su mu neki pomorci nakon toga savjetovali da izađe s broda i da se skloni. Međutim, on to nije mogao učiniti - kaže.

- Cijela presuda je koncipirana tako da nijednog dokaza u njoj nema. Nisu uspjeli dokazati ni otiscima, ni umiješanost nikakav način. Govori se o zapovjednoj odgovornosti zapovjednika broda. Međutim, ta zapovjedna odgovornost je vrlo interesantna jer u pomorskom pravu kao takva uopće ne postoji. To je više dio običajnog prava koji se iskorištava da bi se došlo do kriminalizacije samih pomoraca. Naime, zapovjedna odgovornost u turskom zakonu je poznata ne iz nehaja, nego samo iz namjere, a za dokazati namjeru mi znamo da trebaju dokazi. Ovdje nema nijednog dokaza protiv njega. Za njegovu umiješanost u takvu kriminalnu radnju s teretom bilo kakvu. Znači, nema dokaza. On je potpuno nevin i ne samo zato što ja kažem što ga poznajem 32 godine, nego zato što u presudi nema ni jednog dokaza - rekla je.

Kaže da nije poznavao nikog od posade. Nastavlja kako sada traže novog odvjetnika jer je dosadašnji bio predstavnik kompanije.

- Nama je potrebna bilo kakva pomoć koja je u pravnom smislu zato što jedino čime mi možemo utjecati na presudu je sastaviti kvalitetnu žalbu koja je ključna u ovom trenutku. Na drugostupanjskom sudu ne mora biti saslušanje. Samo na osnovu žalbe se odlučuje kakva će biti i hoće li dosadašnja presuda biti odbačena ili ne. Nakon toga postoji samo još jedan stupanj, a to je kasacijski sud. Mi to ne možemo čekati - ispričala je Katja Bekavac i rekla kako traže odvjetnika te prikupljaju sredstva jer si to ne mogu priuštiti.

- Učinit ću sve što mogu da ga izvučemo. Ja te novce nemam, potrebni su, ovo je način na koji ja to mogu učiniti da spasim jedan nevin život - rekla je. Dodaje da vjeruje kako je država učinila što može.

- Da ja ne vjerujem u njegovu nevinost ja ne bih sad ovdje sjedila s vama. Ja ga poznajem 32 godine. Mogu govoriti o njemu - dodala je.

Ispričala je kako Bekavac ima nekoliko minuta tjedno za razgovor s brojevima koje je ovaj naznačio, a to su brojevi uglavnom obiteljskih članova.

U kakvom je on stanju. Je li ga šokirala ova presuda i u kakvom je stanju?

- On je dosta čvrst. Jak je, međutim, nakon donošenja ovakve presude nije dobro - kaže.

- On je sada u solidnim uvjetima s obzirom gdje se nalazi i na koliko je osuđen. Mislim da ne možemo ni govoriti ako govorim o nekim općenitim uvjetima to nije toliko loše, ali on je čovjek koji je u zatvoru - dodala je te istaknula i kako obitelj teško podnosi situaciju.

Obitelj sredstva prikuplja preko GoGetFunding kampanje.