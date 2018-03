Suprugu se ušuljala u bolničku sobu i otrovala ga cijanidom

Ištvana Šarkanjija (63) iz Subotice supruga je otrovala cijanidom i to dok je ležao u bolnici. Nesretni je čovjek primljen na reanimaciju i liječnici su ga uspjeli stabilizirati. No, u jednom trenutku je u bolničku sobu ušla je njegova supruga Irena Šarkanji (55), krišom mu dala nekakvu injekciju i otišla, a on je ubrzo umro, javlja Kurir.

To je pobudilo sumnju dežurnog osoblja koje je slučaj prijavilo policiji. Ubrzo je u kanti za smeće pronađena šprica, a suprugu koja je inače zaposlena u istoj bolnici na ginekologiji, priveli su.

Ištvanovo tijelo poslano je na obdukciju, a nalaz toksikologa ubrzo je potvrdio da je muškarac otrovan cijanidom.

Na osnovu nalaza toksikologa supruga preminulog je osumnjičena za ubojstvo i određeno joj je zadržavanje u trajanju od 48 sati.