Supruzi doveo drugu ženu: 'Plakala je, sad su kao sestre. Svaku večer spavam s drugom'

Ma, nije vam to ništa čudno. Vjerujte mi, većina muškaraca ima više od jedne žene, samo oni to skrivaju, a ja ne. Tako se sve zakomplicira pa dođe do ljubomore, ubojstava, zatvora. Ja sebi takvo što ne želim, rekao je Elmedin Karić (32) iz Busovače u BiH koji živi u braku s dvije žene. To mu je, kaže, oduvijek bila želja.