Surfer u moru proveo 26 sati: Nemam pojma kako je preživio

Slovenski surfer za kojim se tragalo od ponedjeljka nakon što je nestao u moru ispred Umaga pronađen je u – Italiji. Tijekom noći i dana u moru je prešao četrdesetak kilometara.

Talijanski mediji javljaju kako je surfer, nakon 26 sati provedenih u hladnom moru, na obalu izašao sam oko 18 sati. Nakon što je isplivao na plaži Costa dei Barbari, kod mjesta Sistina, udaljenom 19 kilometara od Trsta, otišao je u obližnji kafić, iz kojeg su kontaktirane hitne službe, piše Il Piccolo, a prenosi Dnevnik.hr.

Hitna medicinska pomoć prevezla ga je u bolnicu Cattinara, gdje mu je pružena liječnička pomoć zbog hipotermije, a u večernjim je satima pušten na kućnu njegu.

Jedna od kajterica na plaži, koja ga je ugledala među prvima, opisala je svoje iskustvo.

- Otišla sam na piće u obližnji kafić i pronašla bosonogog muškarca u četrdesetim godinama u opremi za surfanje. Kratko smo razgovarali, vidjela sam da je zbunjen, no kazao je kako je krenuo na surfanje u Umagu te da je doplivao čak do ovdje. Nemam pojma kako je uspio izboriti se s olujnim vjetrom i visokim valovima, pozvali smo hitnu pomoć, a onda sam doznala da tog muškarca traže od ponedjeljka. Imao je nekoliko ogrebotina na licu. Pokrili smo ga, utoplili jer se tresao, a on je uspio reći svoje ime i telefonski broj kako bi mu pozvali suprugu. Ja sam ostala bez riječi na ogromnu snagu ovog čovjeka - kazala je.

Podsjetimo, 47-godišnji profesor tjelesnog odgoja Goran Jablanov iz Ljubljane u ponedjeljak je nestao tijekom poslijepodnevnih sati s prijateljem iz Hrvatske. Krenuli su na surfanje kod svjetionika u Savudriji.

Ubrzo nakon što su krenuli na surfanje, zbog jakog su juga obojica nestala u moru. Snažan vjetar dvojici surfera pokidao je jedra. More se ohladilo od ljeta i njegova je temperatura, prema pisanju slovenskog Dela, 17 stupnjeva.

Hrvat je pronađen u ponedjeljak navečer, a za Slovencem se tragalo koliko je to olujno jugo dozvoljavalo. U potrazi za njima sudjelovali su spasilački timovi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. U potragu su osim ljudi i plovila bili uključeni helikopteri i avioni.

- Prema svim našim parametrima, preživljavanje po ovim uvjetima i po ovim temperaturama mora manje je od 12 sati - kazao je Zlatko Carević iz MRCC Rijeka.

