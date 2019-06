Susjed našao nestalog starca u jami: 'Danima je bio bez vode'

Ugledao sam jednu cipelu, pa drugu, hlače... i eto Paić u jami. Podigao sam masku koju nosim dok kosim i kažem mu: ‘Pajo’. On će meni: ‘Pere, pomozi’, ispričao je Petar Morović kako je našao nestalog Josipa Paića (84).

Potraga za nestalim Paićem u Jadrtovcu kraj Šibenika trajala je četiri dana. Tragatelji HGSS-a, lovci, policija, vatrogasci, mještani... potpomognuti brodovima, helikopterom, dronovima s termovizijskim kamerama i psima, tragali su za nestalim muškarcem od utorka u 22.15. Bez uspjeha. Već je nestala svaka nada, a onda je starca u rupi dubokoj tri metra u petak navečer našao susjed Morović.

'Bio je pri svijesti'

- Obitelj nestalog poznajem cijeli život, tako da sam danima i ja sudjelovao u potrazi. Na kraju sam otišao kositi travu u dvorištu susjeda i našao ga tamo u jami - otkrio je Morović.

- Bio je pri svijesti, pričao posve normalno. Molio je vode, ali mu nismo dali. Znamo da je u tim slučajevima bolje pričekati Hitnu pomoć.

Ali nismo uopće čekali. Za tren su bili tu, kao i HGSS, vatrogasci i svi drugi koji su sudjelovali u potrazi. Prvi je u jamu skočio vozač Hitne pomoći. On je pod njega stavio nosila i za tren su ga već HGSS-ovci podigli. Svaka im čast - priča nam Morović.

Ovo nije bio prvi put da je nesretni starac nestao. Godine nose svoje, no tradicionalna obitelj drži do starijih.

Svi se pitaju kako je preživio četiri nesnosno vruća dana na dnu jame bez hrane i pića.

Dobro se oporavlja

- Oporavlja se i već je vrlo dobro, bolje nego inače. Nema nikakvih ozljeda ni drugih tegoba, nije bio čak ni dehidriran, a čini se prilično koncentriran - kaže unuk nesretnog starca, njegov imenjak Josip Paić. Ponudio je objašnjenje kako je njegov djed sam u jami uspio dočekati pomoć.

- Zbog staračkih zdravstvenih tegoba teško je očekivati da će nam opisati što se dogodilo. Možda nikad nećemo doznati što se dogodilo, no vrlo je vjerojatno da nije sve vrijeme bio u toj jami. Možda je bio u nekoj obližnjoj kući, a u jamu upao nekoliko sati prije nego što su ga našli - govori Josip, koji neizmjerno zahvaljuje mještanima i svim službama koje su sudjelovale u potrazi.

Mještanima je na pomoći zahvalio i Mislav Čupić, pročelnik Stanice HGSS-a Šibenik.

- Pretražili smo kilometre oko Jadrtovca, sve do Žaborića. More također, no bez uspjeha. HGSS pretražuje javne površine, no ne smijemo ulaziti na privatne posjede - pojasnio je Čupić.

