Susjede najčešće ne možete birati. Nekad imate sreće pa s njima provedete cijeli život u miru i tišini, a nekad se, nažalost, dobrosusjedski odnosi pretvore se u kaotičan suživot.

Takav je slučaj u jednoj zgradi u zagrebačkoj Počiteljskoj ulici, odakle su nam se javili stanari i požalili se na sutkinju s Općinskog suda koja već mjesecima živi u gradskom stanu i s kojom, po njihovim riječima, ne mogu izaći na kraj. Gospođa Vanda Stracenski doselila je prije otprilike dvije godine i otad, pričaju susjedi, iz tog stana redovito dopire neizdrživa buka. Situacija je u međuvremenu toliko eskalirala da je intervenirala policija i odvela susjeda i njegovog sina, a sutkinja je podigla i kaznene prijave. Ali idemo polako.

Verica Dragović Uzelac je supruga Željka Uzelca. Oni žive u stanu ispod sutkinje Stracenski, a Veričinog muža i sina nedavno je privela policija kad je napetost s gospođom Stracenski dosegla vrhunac. Ispričala nam je svoju stranu priče.

- Prije otprilike dvije godine, dobili su stan od grada na korištenje. Ona je sutkinja, samohrana majka, ima i dvoje maloljetne djece, a s njom u stanu živi i njen partner. U početku su uređivali stan, a tijekom uređenja tolerirali smo buku i nismo pravili probleme. Jedino su reagirali susjedi zbog šute koju su danima držali u haustoru, a nakon više upozorenja su je i makli. Tada se sukobila s jednom susjedom koja ju je upozoravala da ne ostavlja smeće, a Vanda joj je tom prilikom naglasila da je ona sutkinja. Tada su počeli naši problemi s gospođom Stracenski. Mi živimo u našem stanu već 15 godina i bilo problema s bilo kim od susjeda u ulazu, a ni izvan ulaza, ali dolaskom gospođe Stracenski počeli su problemi i krenulo je nizbrdo - priča nam gospođa Verica.

"Luster nam se znao tresti"

- Svaki dan su lupali. Nije to normalna buka, znate? Mogu razumjeti da nešto padne, da nešto radite po kući. To je znalo lupati po sat, dva vremena. Kad smo tijekom lockdowna bili u kući, to bi znalo trajati i do ponoći. Barem četiri, pet puta dnevno. Kasnije se, kroz razgovor, ispostavilo da vježbaju. Upozorili smo ih nekoliko puta da prestanu, bilo je nepodnošljivo. Ne znam jesu li to lupali ormarima, ladicama, krevetima, ne znam što se događalo. Luster nam se znao tresti. Ona bi govorila da djeca vježbaju i da to traje samo pola sata. Suprug je jednom, kad je zbilja bilo glasno, otišao do nje, pozvonio i zamolio da ne lupaju, a ona je na to rekla da nema buke. Tjedan dana od toga, došla nam je policija jer je optužila mog muža da joj je prijetio oružjem. Bili smo u šoku, kakvo oružje, nikad s nikim nismo imali problema, nikad nije ovdje bilo ni najmanjeg incidenta. U tom gradskom stanu ranije su živjeli i drugi stanari, udruge, među ostalima i Duje Draganja, nikad nije bilo ničega - priča dalje Verica i dodaje da su i drugi susjedi primijetili da se događa nešto čudno.

- Jedan susjed je skužio da su računi za vodu enormno porasli i shvatio da ona ne plaća vodu. Bile su silne prepiske zbog buke i vode, slali smo mailove gradu, bila je i ona uključena u korespondenciju. Naposljetku sam joj predložila da odemo na kavu i da riješimo to na civiliziran način. Pristala je i na toj kavi je bila simpatična. Dala mi je broj i rekla da nazovem ako bude buke. Nakon kave, jedno mjesec dana zbilja je sve bilo u redu, ali onda je opet krenulo. Znala bih joj poslati poruku da prestane, a ona bi nalazila izlike. Eskaliralo je kad smo imali koronu. Bili smo kod kuće s teškim simptomima i cijeli taj period bi lupalo. Kad bi joj poslali da se stiša, ona bi napisala da i ona čuje buku te da nema veze s njom. Muž je zvao predstavnika stanara, susjedi su rekli da i oni čuju lupanje, da ne mogu živjeti od njih. Tijekom izolacije nam se pogoršalo, nisam mogla disati, već smo se pakirali za KB Dubravu, sin je kašljao krv, a gore je i dalje lupalo. Pokušali smo je nazvati, ali uzalud. Na kraju je muž otišao i pozvonio joj na parlafon. I onda je ona nazvala, muž se javio i pitao ju je li normalna i rekao joj da prestane. Ona je počela urlati da djeca moraju vježbati. Već je bilo gotovo 11 navečer. Zatim je ona poslala poruku da će zvati policiju da se vidi tko lupa i da to nisu oni - prepričava nam gospođa Dragović Uzelac.

A zatim je, kako kaže, uslijedio šok.

Uplela se i policija

- Došla je policija za par dana, kad mu je završila izolacija. Podigla je kaznenu prijavu protiv muža u kojoj je navela da joj je on govorio da će odrubiti glavu njoj i njenoj djeci, da će je zaklati. Odvela ga je policija, a ona je zatim digla prijavu i protiv našeg sina. Bila sam ranije rekla sinu da otvori vrata od lođe da možemo disati, komentirali smo kraj otvorenih vrata i čudili se kakvi su to ljudi, kako su mogli podići prijavu, a onda je odozgo njen partner počeo provocirati. U stilu, 'što je luzeri, nema tatice'. Moj sin je odreagirao, a njen partner je počeo spominjati da mu je žena sutkinja i da će nas sve potrpati u zatvor. Sin je na to odreagirao i rekla sam mu da uđe unutra. Nije bilo nikakve komunikacije između mog sina i nje, a ona tvrdi totalno nemoguće stvari. Navodi i nekakve lažne svjedoke. Na kraju je digla prijavu i protiv njega - kazuje nam gospođa Dragović Uzelac.

Situacija je, kaže, ostavila traga i izazvala čuđenje i kod ostalih stanara zgrade.

- Susjedi su bili u šoku jer nam je policija dežurala dva dana pred vratima dok i njemu nije prošla izolacija. Muž mi je prenoćio u policiji i dao iskaz, isto je bilo i sa sinom. Obojica idu na sud, branit će se od ove kaznene prijave. Iskreno se nadam da se neće jednostrano vjerovati jednoj strani i da ćemo moći dokazati da su dečki nevini, kao što i jesu - kaže Verica i naglašava da stoji iza svake riječi.

Javili smo se i ostalim susjedima koji su nam prepričali svoja iskustva.

Primjerice, jedan susjed nam je rekao da je imao okršaje sa sutkinjom Stracenski zbog neočišćenog psećeg izmeta. Pisao je Gradu Zagrebu zbog neplaćanja vode i, kako kaže, smeta mu nered i bahato ponašanje.

Sukobi u zgradi

Jedna susjeda nam kaže da se verbalno sukobila s Vandom zbog odlaganja glomaznog otpada. Kako kaže, nije ju vidjela da je ona odlagala, ali pretpostavlja da se radi o njoj jer su tada preuređivali stan.

- Upozorila sam je, ali je negirala da je njen otpad. Kad sam joj tada rekla da nemam najbolje mišljenje o sucima, ona je rekla da je ona sutkinja i da zna zakon. Drugi put kad se ponovilo to s otpadom, bila sam malo oštrija, a ona je rekla da će me tužiti. Ja sam joj rekla da ću ja tužiti nju jer koristi svoj položaj - kaže nam susjeda.

Treća susjeda kaže da nije čula buku jer živi s druge strane zgrade, ali naglašava da u posljednjih 20 godina kako živi tu, nije bilo konflikata. Tek otkad se doselila sutkinja, počeli su sukobi.

Razgovarali smo i s još jednom susjedom, koja također, kako kaže, čuje buku.

- Čujem lupanje, ali nisam imala osobnih problema kao Uzelčevi. Svjedok sam da je buka česta, potvrđujem sve o tutnjavi i lupanju. Tu sam petnaestak godina i dosad nije bilo nikakvih problema među susjedima - kaže ona.

Što kaže sutkinja?

Javili smo se, naravno, i Vandi Stracenski. Ona potpuno negira optužbe susjeda i, štoviše, optužuje Uzelčeve za prijetnje i klevetu. Ustupila nam je i fotografije dokumenata na kojima se navodi da je Državno odvjetništvo podnijelo optužnice protiv Uzelčevih.

- Nikakva buka ne dopire, mi smo izuzetno mirni. Susjed Uzelac i njegov sin su prijetili mojoj djeci da će ih silovati, susjedi su prijavili te prijetnje, ali ne mogu govoriti o optužnici jer su podignute kaznene prijave i vode se kazneni postupci. Gledajte, ja sam sutkinja, radim na Općinskog građanskom sudu i ne bih dozvolila ni da mi muha zuji po stanu. Zvali su mi policiju, a oni su stajali pred vratima i ništa nisu čuli. Policija je bila zbog zaštite tri dana u haustoru, ali nisam je ja tražila, procijenili su da će susjedi nešto napraviti mojoj djeci - kaže nam sutkinja Stracenski.

"Nikad buka nije dokazana"

Prema njoj, djeca žive u velikom strahu, a motivacija za optužbe leži u tome što susjedi žele gradski stan.

- Susjedi su mi rekli da ga ja ne zaslužujem nego oni, to je imovinski interes. Ranije je tu bila jedna udruga, i njih su susjedi isto maltretirali. Otišla sam na kavu da riješimo probleme, pitala sam ih što im smeta, je li djeca glasno pričaju, je li glasno perem suđe ili što. Smetalo im je što moja kći vježba 15 minuta u stanu. Nema nikakve sprave, ja sam postavila i debele tepisone da im ne smeta, šuljala sam se po stanu, djeci sam rekla da hodaju tiše, mašinu nikad nisam upalila poslije 10. Postala sam turbo pokorna zbog njih. Optužili su me i zašto ne plaćam pričuvu, ali gradski je stan i Grad plaća pričuvu. Što se tiče vode, obratila sam se Gradu da prijavim sebe, članove obitelj i dečka koji povremeno dolazi, najčešće vikendom, ali Vodovod to nije odmah proveo. Čim je provedeno, platila sam zaostatke i obratila se svim susjedima i ispričala im se što se nije provelo na vrijeme - kaže gospođa Vanda.

Kako kaže, nikome nije rekla da je sutkinja niti se pozivala na to.

- Ne predstavljam se kao sudac izvan sudnice, zašto bih to radila? Alergična sam na to, bez ikakve sam ljage, vrijedna, od nikoga nikad nisam primila mito ni ikome pogodovala. Samohrana sam majka, nemam lijevu ruku i opet ću ih tužiti zbog maltretiranja, i novine isto, a oni nek dobiju stan kako žele. Nikad nikakva buka nije dokazana, a osim toga, zbog čega mi onda nisu češće zvali policiju nego samo jedanput ili dvaput ako je već bilo tako? - pita se sutkinja Stracenski i dodaje da uskoro seli iz tog stana.