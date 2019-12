'Susjedov mješanac rastrgao je našeg psa Rikija. I nikom ništa'

Psić Riki, bišon-maltezer koji je obitelji Debeljak iz Sarvaša pored Osijeka bio poput člana obitelji, preminuo je od posljedica napada krvoločnog susjedova psa.

U nedjelju ujutro, došavši do kuće koja vrtom graniči sa njihovom kućom, Zoran Debeljak je sa strahom pogledao u njihovo dvorište. Nije mogao vidjeti pse koji tu inače borave - tri križanca labradora i retrivera.

'Osjetio je krv i nitko ga ne može zaustaviti'

Jedan od njih je, kaže Zoran Debeljak, izrazito krvoločan i već je nekoliko puta nasrtao na njihovoj psa, nanijevši mu teže ozlijede. Jednom je nasrnuo i na njegovu suprugu koja se obranila udarajući ga nogama.

- Maltezera bih uvijek šetao na povodcu iako je to dobar i miran psić. Naša ulica je polukružna i 'slijepa' i zapravo nemam drugu mogućnost nego psa prošetati kroz nju. Uvijek posebno pazim kada prolazim pored te kuće gdje su labradori jer je jedan od njih, u posljednje tri godine, već dva puta napao mog psa i suprugu, a i nekolicinu drugih ljudi u ulici. Ljetos i susjedu koju je cijelu izgrizao i izgrebao i završila je u hitnoj. To je pas koji je osjetio krv i sada ga se ne može zaustaviti, a i, unatoč svim našim prijavama, nitko ništa ni ne radi - počeo je priču Debeljak pa nastavio:

- Toga jutra ih nisam vidio ali čim smo se Riki i ja približili kući, valjda ga je nanjušio. Doletio je iz dvorišta i odmah krenuo na njega iskešenih zubi. Nisam stigao doslovce ništa učiniti. Dozivao sam susjeda upomoć iz sveg glasa, no on nije izašao. Izašao je drugi i donio mi lopatu. Udarao sam tog podivljalo psa lopatom po tijelu, ali on nikako iz zubiju nije ispuštao Rikija. Trgao ga je, mahao s njime, ne obazirući se na moje udarce. Tek kada ga je ubio, stao je, držao beživotno krvavo tijelo mog psa u gubici, i gledao me kao da drži trofej. Ostavio ga je na cesti i otišao nazad u dvorište. Bio sam u takvom šoku da sam se tresao. Naš Riki nije imao nikakve šanse. Nisam znao kako ću to reći supruzi jer to je njen ljubimac...

Foto: Privatni album

'U rujnu je napao studenticu'

Debeljak je iznimno revoltiran jer je već ranije upozoravao na susjedova psa, ali nitko nije ništa poduzeo.

- Nevoljko i šlampavo su odradili posao. Znaju za tog agresivnog psa od ranije, jer ga je više ljudi iz ulice prijavljivalo, znaju za vlasnika, znaju da psa treba eutanazirati jer je opasan za ljude, ali očigledno nitko ništa neće učiniti dok ne nastrada neko dijete. A u toj ulici ima puno djece - kazuje nam Zoran koji je dao svoj iskaz policiji, potom su otišli kod vlasnika psa I.A.

I on je također dao iskaz i, navodno priznao napad a nisu saslušali susjeda svjedoka koji je sve to vidio jer su rekli da nema potrebe. Vlasnik psa će dobiti prijavu i kaznu od oko 350 kuna koju će vjerojatno platiti i to će biti to.

- U rujnu je taj isti pas napao našu susjedu, studenticu, koja je isto tako šetala sa svojim psom. Ovaj je izletio iz dvorišta, koje je zapravo samo djelomično ograđeno običnom pletenom žicom. Naravno, napao je djevojčinog psa, ali ona ga je uspjela prebaciti preko neke ograde i spasila ga je, no krvolok je napao nju - priča Zoran Debeljak.

- Djevojka se branila rukama, izgrizao ju je po rukama. Srušio ju je na tlo, sva je bila izgrebana po leđima. Vrištala je od straha. Spasio ju je njen otac koji je čuo vrisku i dotrčao pa psa udarao nogama i vukao za rep da ga skine sa nje. Djevojka i sada ima ožiljke na rukama i leđima i više se ne usudi prolaziti kraj te kuće sa agresivnim psom.

Foto: Privatni album

Kako tvrdi Debeljak, i oni su sve prijavili policiji te predali slučaj odvjetniku, no policija dva mjeseca nije poslala potrebne papire u veterinarsku stanicu kako bi ovi nešto poduzeli.

- Nama je policija rekla da vlasnika tog psa tužimo privatnom tužbom, što ćemo mi i učiniti, ali taj pas je i dalje opasan za okolinu. Sami smo sve prijavili veterinarskoj inspekciji pa ćemo vidjeti što dalje - kaže Debeljak.

Vlasnik: Ne želim psa koji napada ljude

- Čuo sam galamu i izašao na ulicu. Vidio sam da je moj pas usmrtio tog malog psića. Bilo mi je jako žao. Moj pas naprosto nije podnosio tog malog, a ni psa od djevojke koju je ljetos napao. Kada god bi ih vidio, poludio bi. Inače nije agresivan. Kod nas u dvorište dolaze djeca i naši prijatelji i nikada nikoga nije napao - sliježe ramenima I. A., vlasnik krvoločnog mješanca labradora i retrivera.

- Dobio sam kaznu i prijavu ljetos i rekli su mi da će biti suđenje. Bila mi je i veterinarska inspekcija više puta, provjeravali su psa, bili sa njime satima, kontrolirali njegovo ponašanje. Nisam vjerovao kada sam čuo da je napao djevojku. Nije nikada bio takav. Sada ni sam više ne znam. Ne želim psa koji napada ljude. Svjestan sam krivnje - priznaje I. A. i dodaje kako je istina da ima neprikladnu ogradu oko kuće i da psi mogu izaći bez problema, ali naprosto nema novca da napravi bolju.

Zbog toga, kaže, tog psa uglavnom drži u boksu.

Pušta ga samo kada ga hrani i kada treba vršiti nuždu, a to je bilo upravo u vrijeme kada je napadnut mali psić.