Susjedstvo u šoku: Kakvo je to pravosuđe koje pusti čovjeka koji zakolje mamu na slobodu?!

Dan nakon što je muškarac na Savici ubio brata, a potom presudio i sebi, stanovnici tog kvarta su u šoku. Taj isti muškarac je prije šest godina ubio svoju majku...

<p>Muškarac koji je u petak ubio brata, u veljači 2014. godine nožem je u stanu ubio majku. Zločin je otkriven tek sljedeći dan kad je brat ubojice došao u stan, zabrinut jer se on i majka nisu javljali. No tada se nakon ubojstva nagodio za kaznu od šest godina zatvora jer je bio smanjeno ubrojiv. </p><p>- Ja sam bila u apsolutnom šoku kad su ga pustili. Nisam mogla vjerovati kakvo je to pravosuđe koje pusti čovjeka nakon što zakolje svoju mamu. Strašno, ali ne čudi me što je ubio i brata, ne znam samo što je radio kod njega - kaže jedna od šokiranih susjeda.</p><p>Pušten je na slobodu prošle godine i brat kojeg je ubio mu je bio skrbnik jer je proglašen neubrojivim. Sud je dosudio da se vrati živjeti s bratom u stan u kojem je ubio majku.</p><h2>A onda je ubio i brata...</h2><p>Novi stravičan zločin šokirao je u petak poslijepodne stanare zagrebačke Savice. Nakon dojave, policija je oko 15 sati pronašla tijela dvojice mrtvih muškaraca u Ulici Vladimira Ruždjaka.</p><p>Kako se doznaje, radilo se o sukobu unutar obitelji. Muškarac (42) ubio je brata (44), a potom i sebe skokom s balkona na 2. katu zgrade. Par sati nakon tragedije, zagrebački vatrogasci stigli su na mjesto zločina kako bi iz dvorišnog dijela zgrade izvukli tijelo muškarca. Nitko od susjeda navodno nije čuo viku ni galamu prije nego se brat bacio, pa nije isključeno da je brata ubio na spavanju.</p><p>- Viđali smo ga po kvartu, slobodno je šetao, ali nije nam bilo svejedno. Na žalost, sad je ubio i brata - kaže druga susjeda.</p><p>- Ima jedno dvije godine od kad je pušten na slobodu. Odmah se kod njega uselio i brat iako je bio oženjen i živio u drugom kraju Zagreba. Brat je nešto stariji od njega, ali obojica su bili vitki i jako mršavi. Moram vam priznati da kad se vratio s psihijatrije nakon što je ubio mamu, nije mi bilo svejedno. Nije on ni često izlazio van, odnosno nisam ga toliko često sretala. I kad bih ga vidjela, micala sam se od njega, nikad ne znate što bi mogao napraviti - rekla je susjeda.</p><p>Još se čekaju rezultati očevida.</p>