Šušnjar: Mi danas bojkotiramo visoke cijene, ne trgovce!

Građani su se sami organizirali i bojkotiraju trgovce. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je već najavio da podržava bojkot.

- Kad sam prvi put to spomenuo prije par tjedana bio sam ismijavan, ali nije ni to problem, ja ću se nositi s tim ako to daje ploda. Mi moram osvještavati moć kupaca, bez kupaca nema tržišta. Ako pokažemo onima koji dižu cijene da mogu biti drastično kažnjeni i da se pohlepa ne isplati, i cijene će se smanjiti. Ovo je bojkot visokih cijena, ne trgovaca i dobavljača. Mi bojkotiramo visoke cijene danas. Vlada će sljedeći tjedan izaći s proširenom listom proizvoda s reguliranim cijenama - rekao je.

Osvrnuo se i na oporbu.

- Grozno mi je kad vidim kolege iz oporbe kako uskaču sad na ovaj vlak bojkota, a prije su mene ismijavali. Ali dobro, to će im građani vidjeti i za to će ih kazniti. Također mi je teško kad vidim neke svoje kolege po struci, saborske zastupnike, koji prozivaju nezavisne agencije i Vladu. Nisu te agencije džaba neovisne - rekao je.

Na pitanje je li Vlada mogla napraviti više, kaže da smo tržišna ekonomija.

- Vlada ima sužene mjere i prostor kojeg možemo iskoristiti. Država je regulirala cijene energenata pa su neki od trgovaca tužili državu. Nema država čarobni štapić da se toliko petlja u tržište, mi imamo pravnu stečevinu Europske unije - rekao je.

Prebacio je lopticu na građane.

- Jedna francuska udruga ima 60 milijuna potrošača. Zamislite koliki je to alat za promjene? Podržavam bojkot i neću ići danas u trgovinu - rekao je.

Kad je u pitanju izbor novog ministra poljoprivrede, rekao je da će do idućeg tjedna imati ime jer se još vode razgovori.

- Što se tiče snimki, tko je bez grijeha neka baci kamen prvi - komentirao je snimke bivšeg ministra Dabre.