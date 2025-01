Šušnjar: 'Prijatelji su mi poslali sliku 50 kiflica, napravili su ih za sedam eura. Sami biramo...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je u četvrtak da bi osvježena lista artikala iz potrošačke košarice s ograničenim cijenama mogla biti predstavljena idući tjedan, a s nje će se maknuti neki artikli, poput jabuka, i dodati oni koje ljudi svaki dan koriste, a čije cijene su vrtoglavo skočile.

Na pitanje kako spriječiti divljanje cijena, odgovara: - E pa na ovo zadnje pitanje bih i ja volio znati odgovor. Nema čarobnog štapića, tržišna smo ekonomija. Svaki dan imamo priliku kazniti one koji neopravdano dižu cijene i bogate se neopravdano na naš račun. Mi možemo odabrati kome ćemo dati svoj novac Tržišna smo ekonomija i svaki trgovac određuje cijene. Taj aspekt sam već d sad komentirao u smisli poziva građanima da svaki dan imamo priliku kazniti on e koji se neopravdano bogate na naš račun. I dalje mislim da je to najbolji mehanizam. Mi smo relativno mlada demokracija, relativno mlada tržišna ekonomija. Naše tržište nije toliko razvijeno i veliko pa imam devijacije koje se događaju, ali mi se možemo postaviti na taj način da svakodnevno odlučujemo kome ćemo dati svoj novac. Ja uvijek analiziram cijene i specifikaciju proizvoda, uvijek se trudim kupovati domaće proizvode. Apelirali smo na kontrole, izriču se i kazne koje nisu tako male, Agencija kažnjava neodgovorne proizvođače. Može li više? Može uvijek, ali jedna agencija regulira cijelo tržište.

Na opasku da ljudi u manjim mjestima ili otocima imaju samo jednu trgovinu na izbor, kaže da je to iznimka. - Dobro, sad od par tisuća primjera izvadimo jedan, to je izuzetak, nije to svugdje tako. Zamislite da reguliramo sve proizvode pa da dođem u situaciju da nemamo sve proizvode na policama, kao što imate u manjim mjestima gdje trgovci nemaju interes imati više dućana - govori Šušnjar.

Podsjetio je na iskustva u Italiji i potrošački bojkot određenih marki tjestenine i kave, što je natjeralo trgovce na promjenu politike cijena.

- Neke moje izjave koje sam da prije u ovom kontekstu su bile medijski izvrnute ruglu. Sad već vidim da se promijeni trend. Podsjetio je na iskustva u Italiji i potrošačkog bojkota određenih marki tjestenine i kave, što je natjeralo trgovce na promjenu politike cijena. Ako mogu Talijani, Francuzi i Nijemci, zašto ne bismo mogli i mi? Kod nas sve naiđe na izrugivanje", pita se ministar uz napomenu da ne može i ne treba država regulirati sve cijene, već su potrošači dio tržišta i mogu iskoristiti svoju snagu - apelira Šušnjar.

Izjava na koju se osvrće je ona kad je predložio građanima da sami peku kruh.

- Ja sam na tu izjavu dobio puno pozitivnih poruka i slika s izračunom cijena. Dobio sam od prijatelja sliku 50 kiflica koju su napravili za 7 eura. Jedna ta kiflica stoji u pekari euro i 10. Ako mogu Talijani, Francuzi i Nijemci, zašto mi ne možemo? Nemamo mi manje vremena od njih - govori.

Na opasku kolegice da se ne mogu svi ljudi prilagoditi tome jer nemaju isto radno vrijeme ili obitelj, ministar joj je odgovorio da ona zagovara da se vratimo u socijalizam, da država regulira cijene i da smo svjedočili da to nije dobro.