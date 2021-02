Nova afera potresa policiju, ovaj put iz službe su 3. veljače udaljena trojica policajaca PU karlovačke, među kojima i načelnik policijske postaje Karlovac Darko Željković.

- Sva trojica su udaljena zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno dvojica zbog sumnje u zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u službi, dok se za jednog sumnja da je počinio nedolično ponašanje u službi ili izvan nje kada teško šteti ugledu policije. Protiv sve trojice pokrenut je postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti - priopćili su iz PU karlovačke. Slučajem se bavi i Uskok, izvidi su tajni zbog čega nisu u mogućnosti iznositi bilo kakve detalje.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o događaju od prije više mjeseci, odnosno sve se odvijalo još ljetos. Policijski inspektor napao je nepoznatu ženu na parkingu. Oboje su čekali ispred neke trgovine, a inspektoru su navodno zasmetala svjetla njezina automobila. Svoje je nezadovoljstvo iskazao tako što joj je vikao kroz prozor, počeo udarati po autu te potrgao retrovizor. Žena je sve prijavila policiji, no počinitelj se vodio kao nepoznat. Inspektor je navodno sve povjerio svojim rukovoditeljima, koji su odlučiti na to “zažmiriti”. Sve je razotkrila unutarnja kontrola nakon čega su sva trojica udaljena s dužnosti do utvrđivanja svih okolnosti.

Za komentar smo pitali čelnike dvaju sindikata, koja djeluju u sklopu MUP-a, Sindikata policije Hrvatske i Sindikata policijskih službenika.

- Nismo u mogućnosti izravno komentirati slučaj kod kojeg je postupak još u tijeku niti raspolažemo informacijama o pravodobnosti reakcije Unutarnje kontrole MUP-a i drugim detaljima. Ono što možemo načelno reći jest da je mjera udaljenja iz služba izrazito teška mjera koja se donosi diskrecijskim pravom načelnika PU i trebala bi se primjenjivati s oprezom. Konkretno, to znači da bi se trebala izricati samo u slučaju teških povreda službene dužnosti te u slučajevima kod kojih bi daljnje obavljanje dužnosti moglo dovesti do ponavljanja djela. Mjera uključuje zabranu dolaska na posao za policijskog službenika te mu značajno umanjuje plaću, stoga je ne bi trebalo koristiti olako. Je li u ovom slučaju opravdana primjena takve mjere, ne možemo procijeniti temeljem informacija koje imamo iz medija - navode iz Sindikata policije Hrvatske. Na naš upit odgovaraju i kako nijedan od trojice policijskih službenika nije član njihova sindikata.

Mario Puškarić iz Sindikata policijskih službenika govori kako mu je pomalo čudna ta situacija. Ni on ne zna detalje zbog čega ne može komentirati konkretan slučaj.

- Rukovoditelji moraju biti uzor i policajcima i građanima. U par navrata sam tražio odgovornost rukovatelja gdje je bila čista situacija, sve vidljivo jedan kroz jedan, kao u slučaju Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske, koji nije policijskog službenika udaljio s posla, pa se ništa nije dogodilo. MUP sam sebe ponekad dovodi u situaciju da se preispituje njihova krilatica Sigurnost i povjerenje - kaže Puškarić.