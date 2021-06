Uz međusobne odnose na najnižoj točki zadnjih godina, američki i ruski predsjednik Joe Biden i Vladimir Putin sastaju se u srijedu u Ženevi kako bi razgovarali o "crvenim linijama", ali i o zajedničkim interesima, u trenutku kada Washington želi resetirati vanjskopolitičke odnose u post-Trumpovoj eri.

Susret praćen velikim očekivanjima dogodit će se u popodnevnim satima i prema očekivanjima obiju strana trajat će najmanje pet sati.

Kremlj i Bijela kuća pokušali su umanjiti očekivanja od susreta, a oba lidera pojavit će se odvojeno pred kamerama nakon susreta, tijekom kojeg nije planirano konzumiranje nikakvog jela.

Do susreta dolazi na kraju Bidenova prvog višednevnog posjeta Europi u svojstvu američkog predsjednika, tijekom kojeg je posljednjih dana imao susrete s čelnicima skupine G7 - najrazvijenijih zemalja svijeta, sa svojim partnerima u NATO-u te s čelnicima Europske unije.

- Jasno ću dati do znanja predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo surađivati ako se za to odluči - rekao je Biden. A za područja u kojima se ne slažu kazao je "da će jasno dati do znanja gdje su crvene linije.

Biden je također rekao da će izraziti kritike u vezi s pogoršanjem ljudskih prava u Rusiji kao i u vezi s njezinom ulogom u kibernetičkim napadima na američke tvrtke i miješanjem u američke izbore.

Prema tumačenju Kremlja, Putin i Biden žele razjasniti ključna pitanja u bilateralnoj suradnji. Odnosi dvije zemalja su u "nezadovoljavajućem stanju", kaže Kremlj, a u mnogim područjima uopće više nema kontakata.

Američke sankcije Rusiji uvedene su 96 puta od 2011. godine, uključujući tri puta od dolaska Bidena na dužnost, navodi se u priopćenju Kremlja.

Stručnjaci očekuju od Putina i Bidena da će potencijalno pokrenuti nove pregovore o nuklearnom razoružanju i kontroli naoružanja.

Po najavama obiju strana, teme razgovora bit će i sukobi u Afganistanu, Libiji, Siriji te spor oko nuklearnih programa Irana i Sjeverne Koreje.

Bidenov put u Europu bio je prilika za Sjedinjene Države da obnove odnose sa svojim saveznicima nakon narušenih veza u vrijeme mandata njegova prethodnika Donalda Trumpa, kojeg je Putin opisao kao "nadarenog".