'Sustav je bio dupkom pun, mi smo dobili preko 400 poziva'

Do kraja ovog mjeseca pripremljena je dokumentacija koju smo pripremali devet mjeseci, za uspostavljanja nadzora upravljanja sustava odvodnje čitavoga Zagreba, rekao je Galijot

<p><strong>Marin Galijot</strong>, direktor Vodoopskrbe i odvodnje, rekao je da je u nevremenu na subotu palo gotovo 80 litara po kvadratnom metru.</p><p>- Sustav je bio dupkom pun i sva voda s Medvednice do Save došla je do glavnog odvodnog kanala i centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - objasnio je, prenosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/marin-galijot-direktor-vodoopskrbe-i-odvodnje-obraca-se-javnosti-povodom-poplava-u-zagrebu---614618.html" target="_blank">Dnevnik.hr. </a>Istaknuo je kako poplave nije bilo u Trnavi i Sesvetama zahvaljujući kolektoru u Čulinečkoj, vrijednom 22 milijuna kuna, koji je završen prošle godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava u Zagrebu </strong></p><p>U prvoj noći poplave zaprimili su 400-tinjak poziva, no dobar dio njih odnosio se na iste lokacije. U nedjelju je bilo svega 35 poziva.</p><p>Na pitanje do kad se takve situacije mogu očekivati, Galijot je naširoko odgovarao, ali precizan odgovor nije dao. </p><p>- Do kraja ovog mjeseca pripremljena je dokumentacija koju smo pripremali devet mjeseci, za uspostavljanja nadzora upravljanja sustava odvodnje čitavoga Zagreba. Ona će mjeriti brzinu tečenja, dojavljivat će stanje crpnih stanica, rešetki, količinu vode i sve parametre koji su potrebni kako bismo sa preljevima izregulirali status voda koji teče kroz javni odvod - rekao je Galijot.</p><p>Što se tiče trećeg stupnja otpadnih voda, Galijot je rekao da je za njega ishođena građevinska dozvola, a procedura za izgradnju bi trebala biti ove jeseni. Taj se projekt planira financirati novcem EU fondova. </p>