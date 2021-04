Ministar rada i socijalne skrbi, Josip Aladrović, ni 20 dana od tragičnog slučaja smrti djevojčice iz Nove Gradiške nema nalaz Komore socijalnih radnika.

- Očekujem ga, koliko imamo neformalne informacije, do kraja ovog tjedna. Koliko nam je poznato, nalaz je izrađen, ali čeka odobrenje povjerenstva od strane Komore. Kad ga dobijemo i uz nalaz psihološke komore i upravni nadzor Ministarstva poduzet ćemo daljnje korake - rekao je.

Na pitanje novinara zašto to traje toliko dugo te što se ima toliko nadzirati u slučaju vraćanja djeteta nekome tko ima 23 prijave iza sebe, ministar se složio da su rezultati nadzora mogli biti i prije.

- Mi smo praktički prvi radni dan ujutro imali sastanak s komorama na kojem sam ja osobno inzistirao da taj nalaz dobijemo što brže. Ja se slažem da traje predugo i da je mogao završiti ranije, kao što je završio i nadzor Ministarstva i psihološke komore, ali imali smo i situaciju Covida kojim je bila zaražena djelatnica nad kojom se nadzor vršio. Očekujemo ga do kraja tjedna - rekao je.

'Sustav socijalne skrbi spreman za reforme'

Naglasio je kako je posljednjih 20-ak dana imao intenzivne razgovore sa svim dionicima vezanima uz sustav socijalne skrbi te da je sustav spreman za reforme.

- Pripremamo Akcijski plan koji ćemo vrlo brzo predstaviti javnosti, a koji će obuhvaćati vrlo širok zahvat socijalne skrbi. Ali s druge strane moramo biti svjesni da su se određeni izazovi u sustavu skupljali dug period pa da tako i za reformu trebati dug period i kvalitetan pristup svih sudionika. Vrata Ministarstva su otvorena svima, na taj način ćemo postupati i dalje - rekao je.

Na opasku novinara da je Akcijski plan već trebao biti gotov, da je prošao rok od dva tjedna otkako je najavio da će ga prezentirati javnosti, Aladrović je istaknuo kako je dokument jako opsežan i detaljan, da je pri kraju te da će ga kroz idućih nekoliko dana predstaviti.

- Ovim dokumentom želimo jedan sveobuhvatan plan, pregled sustava, da niti jedna skupina korisnika ni djelatnika ne bude zanemarena u njemu. Želimo napraviti kvalitetan dokument kojeg ćemo se držati i čije ćemo rezultate pratiti u kratkom, srednjem i dugom roku. Želimo ga napraviti provedivim. Ne želimo još jedan dokument koji će postojati kako bi sam sebi bio svrha nego isključivo dokument po kojem ćemo postupati, po kojem će se organizirati cijeli sustav i čije ćemo rezultate nakon određenog perioda moći i morati vidjeti - rekao je.

'Riješit ćemo problem novim zapošljavanjem'

Potvrdio je da će Akcijskim planom obuhvatiti i poboljšanje uvjeta rada socijalnih radnika.

- Napravili smo analizu do razine svakog centra za socijalnu skrb, a ima ih 83, o stanju nedostajućeg kadra, znamo svi dobro situaciju i vrlo brzo ćemo krenuti popunjavati taj nedostajući kadar u sve centre. Identificirali smo generalno nedostatak stručnog kadra na većini lokacija i taj dio ćemo riješiti novim zapošljavanjem, priljevom novog kadra kako bi se rasteretili postojeći djelatnici tamo gdje postoji visoko opterećenje. To je jedna od naših poruka cijelom sustavu da ćemo i na taj način osnažiti kadrovski kapacitet - poručio je ministar.

Osvrnuo se i na današnji prosvjed socijalnih radnika ispred Centara za socijalnu skrb diljem zemlje.

- To je pravo radnika i ja ga ne želim na bilo koji način osporiti. Siguran sam da zajedno, kvalitetnim Akcijskim planom i provedbom zakonodavnih i nezakonodavnih akata možemo promijeniti sustav da on zaista postane kvalitetan, da ga građani doživljavaju kvalitetnim i da svi korisnici budu zadovoljni. Još jednom želim naglasiti značaj svih djelatnika socijalne skrbi bez obzira na to što se s vremena na vrijeme pojave različite medijske ili društvene konotacije. Ja sam siguran da oni daju svoj maksimum, ali mi kao Ministarstvo, kao vodeći dionik u ovom procesu, moramo omogućiti da svi zaposlenici imaju bolje radne uvjete, da mogu dati još više i da korisnici mogu biti zadovoljni uslugom - istaknuo je.

Upitan o posvajanju i hoće li se taj proces zakonskim reformama ubrzati, Aladrović je poručio kako su i posvajanje i udomljavanje dio Akcijskog plana, kao i izmjene zakonske regulative, ali i tehničkog, odnosno procesnog djelovanja unutar samih centara i dionika.

- Jer ni sada nisu uvijek samo zakonske prepreke prema onome što želimo unaprijediti. Postoje, budimo realni i otvoreni, i neke procesne prepreke koje nismo na vrijeme savladavali, a sada ćemo vrlo jasno definirati javnosti kako ćemo to urediti - rekao je.

A hoće li se proširiti procesi udomljavanja i posvajanja i na istospolne parove?

- Zakon o udomiteljstvu će se naći na stolu, imamo ga definiranog od 2019., određene nelogičnosti kojima nismo tim zakonskim rješenjem doskočili sada ćemo otvoriti te ćemo u javnoj raspravi doći do najkvalitetnijeg prijedloga - rekao je.

Komentirao je i slučaj Severine i pisanje Nacionala da je gradski zastupnik i liječnik Gzim Redžepi, pozivajući se na prijateljstvo s Milanom Bandićem pokušao utjecati na vještaka kako bi se dijete dodijelilo ocu Milanu Popoviću.

- Prema meni dostupnim informacijama, Centar je dao svoje mišljenje te je u tijeku sudskog postupka došlo do, kako medijski napisi govore, pokušaja utjecaja na vještaka. To je dio sudskog postupka u kojem je sud odredio tko će biti vještak te je eventualno došlo do pokušaja utjecaja. Dakle, ja zaista u same kvalifikacije tog slučaja ne želim ulaziti, ali Centar je ovdje posao koji treba odraditi, odradio. Što se tiče samog nalaza Centra, tu apsolutno ne želim ulaziti i što se nas tiče taj slučaj je sada u sudskom postupku - rekao je.

'Moja supruga zaposlena je putem javnog natječaja prije nego sam ja postao političar'

Upitan je i o svojoj supruzi. Naime, šef kampanje Vesne Škare Ožbolt, bivši HDZ-ov Ante Šimunović, govorio je o premreženosti zagrebačkog HDZ-a i stranke pokojnog gradonačelnika Milana Bandića te o supruzi jednog ministra, koja je dobila posao voditeljice gradskog bazena Utrine. A voditeljica je Aladrovićeva supruga, koji je odbacio ikakvu povezanost njezinog zaposlenja s činjenicom da je on ministar.

- Moja supruga je zaposlena putem javnog natječaja 2016. kada ja nisam bio niti ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje niti ministar. Članstvo u HDZ-u nema nikakvog utjecaja, ono podrazumijeva određen utjecaj ako gledamo s pozicije vlade, ali ako govorimo o zapošljavanju ne. Ponavljam, to je bilo putem javnog natječaja puno prije nego sam ja postao političar - rekao je.