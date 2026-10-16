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VELIČANJE NACIZMA

SRAMOTA U SPLITU Nižu se reakcije na veličanje nacizma. Šuta: 'Bilo me je sram...'

Piše 24sata,
SRAMOTA U SPLITU Nižu se reakcije na veličanje nacizma. Šuta: 'Bilo me je sram...'
Foto: Z. Barisin, I. Ivanovic/Pixsell/canva
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O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja

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AKCIJA POLICIJE

Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz.

Policija je cijelu noć pregledavala materijale iz kortea Torcide. Danas kreću u sankcioniranje odgovornih osoba.

- U suradnji s Dorhom sankcionirat ćemo sve za koje budemo mogli utvrditi da su prekršili članak 325 Kaznenog zakona - rekao je za 24sata sugovornik iz splitske policije. Inače članak 325 je poticanje na nasilje ili mržnju za sto je predviđena kazna zatvora do tri godine.

KLAUŠKI O SKANDALU

Osuda je stigla, ali prekasno: Hitler i Auschwitz, ustaše i ZDS, slika su Plenkovićeve države

U lipnju 2015. godine uoči kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i Italije, na travnjaku poljudskog stadiona osvanuo je veliki kukasti križ, odnosno nacistička svastika...

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PUPOVAC

Pupovac o skandalu: Bilo je pitanje vremena

- Zadnji je trenutak da prvo osudimo taj ne sramotan, nego jeziv događaj, događaj koji bi svakom čovjeku ove zemlje i svakom čovjeku na ovom svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Židovima koje se slažu u nju, koje se slagalo u Auschwitzu koje se slagalo u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu. Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo. Samo je dan trebao proći od kako je jedan častan policajac, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske pohvalio svoje policajce i sve koji su održavali red i mir dan prije. Dan poslije stvar više nije bila stvar policije, a niti je mogla biti, to je stvar svih nas u politici, društvu koji smo ili šutjeli ili podcjenjivali ili na neki način podržvali i pripremali ovu vrstu eskalacije. Činili su to razni kad su na našu opomenu zbog ljudi koji su marširali kninskim ulicama nakon službenog obilježavanja Oluje i na sličan način prijetila građanim srpske nacionalnosti i veličala ustaške zločine. Bio je samo pitanje vremena i to vrijeme je došlo da se to usmjeri na Židove - rekao je saborski zastupnik Milorad Pupovac, prenosi N1.

BIJESNI NAVIJAČI

Ljutiti navijači Hajduka: 'A jeste se očitovali', 'Svima na sjeveru udarite kaznu', 'Bolje ne pisati'

Hajduk je dva sata nakon završetka utakmice protiv Ajaxa (2-1) u Konferencijskoj ligi objavio priopćenje u kojem se ispričava navijačima na Poljudu koji su ispaštali zbog Torcidina 15-minutnog prekida utakmice, onima pred TV-om, Uefi i momčadi Ajaxa. No pritom je propustio usuditi taj čin, a antisemitske i nacističke parole ulicama Splita u korteu uoči utakmice nije ni spomenuo.

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STRANI MEDIJI

Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'

Strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja izvijestili su o nacističkom i antisemitskom skandiranju dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu 15. listopada 2026.

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Komentari 20

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