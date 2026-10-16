SRAMOTA U SPLITU Nižu se reakcije na veličanje nacizma. Šuta: 'Bilo me je sram...'

AKCIJA POLICIJE

Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz.

Policija je cijelu noć pregledavala materijale iz kortea Torcide. Danas kreću u sankcioniranje odgovornih osoba.

- U suradnji s Dorhom sankcionirat ćemo sve za koje budemo mogli utvrditi da su prekršili članak 325 Kaznenog zakona - rekao je za 24sata sugovornik iz splitske policije. Inače članak 325 je poticanje na nasilje ili mržnju za sto je predviđena kazna zatvora do tri godine.