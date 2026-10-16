O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja
SRAMOTA U SPLITU Nižu se reakcije na veličanje nacizma. Šuta: 'Bilo me je sram...'
Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz.
Policija je cijelu noć pregledavala materijale iz kortea Torcide. Danas kreću u sankcioniranje odgovornih osoba.
- U suradnji s Dorhom sankcionirat ćemo sve za koje budemo mogli utvrditi da su prekršili članak 325 Kaznenog zakona - rekao je za 24sata sugovornik iz splitske policije. Inače članak 325 je poticanje na nasilje ili mržnju za sto je predviđena kazna zatvora do tri godine.
Osuda je stigla, ali prekasno: Hitler i Auschwitz, ustaše i ZDS, slika su Plenkovićeve države
U lipnju 2015. godine uoči kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i Italije, na travnjaku poljudskog stadiona osvanuo je veliki kukasti križ, odnosno nacistička svastika...
Pupovac o skandalu: Bilo je pitanje vremena
- Zadnji je trenutak da prvo osudimo taj ne sramotan, nego jeziv događaj, događaj koji bi svakom čovjeku ove zemlje i svakom čovjeku na ovom svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Židovima koje se slažu u nju, koje se slagalo u Auschwitzu koje se slagalo u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu. Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo. Samo je dan trebao proći od kako je jedan častan policajac, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske pohvalio svoje policajce i sve koji su održavali red i mir dan prije. Dan poslije stvar više nije bila stvar policije, a niti je mogla biti, to je stvar svih nas u politici, društvu koji smo ili šutjeli ili podcjenjivali ili na neki način podržvali i pripremali ovu vrstu eskalacije. Činili su to razni kad su na našu opomenu zbog ljudi koji su marširali kninskim ulicama nakon službenog obilježavanja Oluje i na sličan način prijetila građanim srpske nacionalnosti i veličala ustaške zločine. Bio je samo pitanje vremena i to vrijeme je došlo da se to usmjeri na Židove - rekao je saborski zastupnik Milorad Pupovac, prenosi N1.
Ljutiti navijači Hajduka: 'A jeste se očitovali', 'Svima na sjeveru udarite kaznu', 'Bolje ne pisati'
Hajduk je dva sata nakon završetka utakmice protiv Ajaxa (2-1) u Konferencijskoj ligi objavio priopćenje u kojem se ispričava navijačima na Poljudu koji su ispaštali zbog Torcidina 15-minutnog prekida utakmice, onima pred TV-om, Uefi i momčadi Ajaxa. No pritom je propustio usuditi taj čin, a antisemitske i nacističke parole ulicama Splita u korteu uoči utakmice nije ni spomenuo.
Pogledajte što strani mediji pišu o ustaškom derneku u Splitu: 'Ustaj Adolfe... Skandalozno!'
Strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja izvijestili su o nacističkom i antisemitskom skandiranju dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu 15. listopada 2026.