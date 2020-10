Sutkinja bez pardona: 'Izribala' socijalnu radnicu zbog ubojstva djeteta, osudila Norca i Psiha

Riječi sutkinje, koja je prethodnih desetljeća bila poznata po nekim od najkompleksnijih slučajeva koji su se vodili u Hrvatskoj, opet su snažno odjeknule. Očitala je lekciju socijalnoj radnici zbog tragedije na Lošinju

<p>Pročitala sam sve što ste dostavili i slabo mi je od toga. Optuženikova bivša partnerica, a i roditelji, obratili su vam se u više navrata krajem siječnja, iznijevši zabrinutost kako smatraju da Rafajac nije opasan samo za sebe, već i za okolinu. Također ste bili upoznati da je on još 2018. bio hospitaliziran u psihijatrijskoj ustanovi na Rabu. To što ste izašli na teren i poljubili vrata nije izvid. Izvidom se nešto utvrđuje, pa ako treba i 10 puta izaći na teren. Niste obavili posao kako treba i odgovornost leži na vama i bolesniku, odrješito je zaključila sutkinja <strong>Ika Šarić</strong> u srijedu na suđenju Branku Rafajcu.</p><p>On je optužen za teško ubojstvo maloljetnice (16) s Malog Lošinja sredinom veljače ove godine.</p><p>Riječi sutkinje Šarić snažno su odjeknule i podsjetile na njene brojne presude u nekim od najkompleksnijih slučajeva u hrvatskom pravosuđu u zadnjih 20 godina.</p><h2>Slučaj riječkog Psiha - dosudila mu 40 godina zatvora za brutalno ubojstvo</h2><p>Što god netko učinio, ne zaslužuje da ga se likvidira na način kako su smaknuti <strong>Đani i Benito Vukoša</strong> te <strong>Mirjam Švaljek</strong>, obratila se sutkinja Ika Šarić optuženicima <strong>Ivanu Dvorskom (22)</strong>, <strong>Luki Obrovcu</strong> (23) i <strong>Reneu Ljubojeviću </strong>(22) u lipnju 2008. nakon čitanja presude. Dvorski je tada osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora, za hladnokrvno trostruko ubojstvo, razbojništvo i dovođenje u opasnost ljudi i imovine nakon zapaljenja stana na riječkoj Vežici.</p><p>Obrovac je osuđen na 8 godina dok je Ljubojević kažnjen sa 6 godina zatvora. Njima je u prilog išla izmjena optužnice, po kojoj se više ne terete za ubojstvo već samo za razbojništvo i pomaganje Dvorskome nakon počinjenja kaznenog djela. Za pomaganje i prikrivanje kaznenog djela dosuđena im je oslobađajuća presuda jer, kako je rekla Šarić, za to nije bilo dokaza. Sva su trojica krivi jer su na nagovor Dvorskog otišli u stan Đanija Vukoše s namjerom da naplate dug.</p><p>Razradili su plan i podijelili uloge. Uz upotrebu oružja, pištolja kojeg je dao Obrovac, imali su namjeru oteti novac. Žrtve su smaknuli jer je Đani pružio otpor, a Mirjam i Benito su u tom trenutku vidjeli napadače.</p><p>Dvorski je Mirjam i Benita likvidirao hicima u glavu, a Đanija u glavu i srce.</p><p>- Neki su govorili da im je žao žrtvi. Da im je uistinu žao, tada bi rekli sve što se te kobne noći događalo i pružili maloj Mirjam i njenoj majci mir - rekla je Šarić, misleći pritom na Obrovca i Ljubojevića te im se obratila riječima:</p><p>- Majka je izgubila svoje dijete jer ste vi bili tamo. Dvorski ne bi sam otišao, ali s njime ste bili vi, jer trojica ste jači - obratila se Šarić Obrovcu i Ljubojeviću.</p><p>- A Dvorski, da i izdrži svaki dan od tih 40 godina, to tri života ne bi vratilo natrag - rekla je.</p><h2>Osudila je riječkog kirurga Ognjena Šimića zbog mita</h2><p>- Šimić je svjesno, ili ne, zaboravio da je na sudu mnogo ljudi reklo da su dali novac ili bili prisutni kad je netko davao, da je to potvrđeno s nizom dodatnih iskaza drugih svjedoka među kojima su i Šimićevi kolege liječnici, rekla je uz ostalo sutkinja Ika Šarić i dodala da su svi svjedoci ostali kod svojih tvrdnji i to Šimiću čak rekli u lice i na suočenju. Sutkinja je u obrazloženju presude naglasila Šimićevu bezočnost, njegova uvjetovanja i besramno uzimanje novca ljudima mnogo nižeg imovnog statusa od njegovog. Najgore je što je iskorištavao činjenicu da ti ljudi ne mogu birati jer su u životnoj opasnosti - rekla je sutkinja Šarić pri izricanju presude poznatom riječkom kardiokirurgu Ognjenu Šimiću 2008. godine.</p><p>Nepravomoćno ga je osudila na devet godina zatvora, no presudu Šimić nije čuo - na njeno izricanje nije došao jer je u to vrijeme već bio pobjegao u Sarajevo. </p><p>Šimić je uporno tvrdio da je žrtva zahtjeva EU koja od Hrvatske traži da se obračuna s korupcijom, a tvrdnje svjedoka o davanju novca za operacije, kao i optužujuće iskaze kolega liječnika nazivao lažima. Ipak je procijenio da ne stoji dobro i da mu slijedi optužujuća presuda pa je nestao iz Rijeke</p><p>- Nema nikakve zavjere, nije protiv njega radio bilo tko od svjedoka iz ove afere. Oni su samo rekli istinu - objasnila je sutkinja i pitala zašto Šimić to nije spominjao u istrazi, a ako je tako važno, to je tek kasnije smislio kako bi konstruirao svoju obranu koja nema nikakve podloge u činjenicama.</p><p>Ključni je svjedok u njegovu slučaju bila Ljerka Krajnović, poznata rukometašica, koja je kao pouzdanik snimila "pregovore" sa Šimićem o operaciji svoga oca. Osuđen je za osamnaest slučajeva primanja mita u iznosu od oko dva milijuna kuna , a optužbe o pranju novca su odbačene. Kasnije je Vrhovni sud potvrđujući Šimićevu krivnju za sve te slučajeve kaznu umanjio na pet godina, a istu je odluku potvrdio i Ustavni sud.</p><p>U međuvremenu potpisan je sporazum između Hrvatske i BiH o izručivanju bjegunaca i izdržavanju kazne pa je Šimić zatražio da kaznu odsluži u BiH. U dva navrata suđeno mu je pred Županijskim sudom u Sarajevu i oba je puta osuđen na dvije i pol godine zatvora, a tu je presudu potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH.<br/> <br/> Šimić je 2012. preminuo od infarkta u zatvorskoj jedinici otvorenog tipa na Igmanu, gdje je izdržavao kaznu.</p><h2>Presuda Norcu: 'U optužnici bi trebali biti svi koji su bili na sastanku'</h2><p>Mirko Norac, prvi hrvatski general optužen za ratni zločin, 2004. godine kažnjen je s 12, Tihomir Orešković s 15, a Stjepan Grandić s 10 godina zatvora za ratni zločin nad srpskim i hrvatskim civilima u Gospiću '91. Sutkinja Ika Šarić, koja je predsjedala Sudskim vijećem Županijskog suda u Rijeci, kazala je da dokazi potvrđuju da je u jesen 91 "bez povoda i razloga" ubijeno najmanje 50 civila a u njihovom odvođenju i likvidacijama sudjelovali su pripadnici vojske i policije kojima su u Gospiću zapovijedali Orešković i Norac. </p><p>Norac je proglašen krivim jer je zajedno s prvooptuženim Oreškovićem "pripremao i realizirao" ubojstva civila na Pazarištu i Lipovoj Glavici. Norca se tereti i da je osobno ubio jednu stariju ženu dok mu je u pokušaju da ubije mlađeg muškarca zatajilo oružje.</p><p>Sutkinja Šarić kazala je da su na suđenju ključna bila svjedočenja pripadnika HV i policije bez obzira što "zbog straha i solidarnosti s optuženima nisu imali hrabrosti reći punu istinu".</p><p>Za Sudsko vijeće na suđenju su neosporno dokazana dva događaja - održavanje "smrtonosnog sastanka" 17.10.91. i na njemu dogovorene likvidacije civila koji "nisu sudjelovali u oružanoj pobuni protiv hrvatske vlasti".</p><p>- U optužnici bi trebali biti svi koji su bili na sastanku i sudjelovali u likvidacijama. Zašto nisu, to nije pitanje ovog suda vec državnog odvjetništva - rekla je Ika Šarić. Dodala je da su osim težine kaznenog djela u obzir uzete i okolnosti u kojima je počinjeno, početak napada JNA i srpskih pobunjenika na Hrvatsku, Norčeva mladost, zdravstveno stanje Grandića i Oreškovića.</p>