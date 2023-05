Sutkinja Vesna Horvath: 'Ako ne dobijemo povišicu idemo prema Europi. 513 eura ne prihvaćamo'

Vesna Horvath iz Udruge hrvatskih sudaca za RTL komentirala je štrajk i zahtjeve sudaca. Kazala je kako ne pristaju na 513 eura koliko im nudi Ministarstvo pravosuđa, traže 600 eura i točka.

- Ministar Malenica nikad nije objasnio što je 513 eura. Mi smo naše zahtjeve iznijeli vrlo jasno, tražimo 600 eura. To je neto plaća za početnika. On ne zna objasniti što je nudio u 513 eura - govori te dodaje da je neprihvatljivo 513 eura jer je to po njihovim izračunima 400 eura.

Upitana je i koliko sudaca sudjeluje u štrajku te je li doista nema ročišta, ostavinskih rasprava.

- Pa da, 80 posto sudaca u cijeloj Hrvatskoj sudjeluje u štrajku. Ne može se razvesti jer nema rasprava. Mi radimo samo one predmete koji su hitni i u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta - pojašnjava.

Ministarstvo pravosuđa je objavilo da ih podržava samo 7 posto građana.

- Zato što građani uopće ne znaju niti što tražimo niti koje su naše plaće. Ne znaju naše zahtjeve, anketa je provedena prije nego su uopće čuli o čemu se radi. Apsolutno mislim da je to napravljeno manipulativno - komentirala je.

'Pravosuđe je zapušteno 24 godine'

Ljudi imaju najmanje povjerenja u pravosuđe zbog sporosti i tromosti koja traje godinama.

- Pravosuđe je zapušteno 24 godine, nije se ulagalo u pravosuđe. Imamo najviše u Europi broja predmeta po glavi jednog suca. Najviše ih i rješavamo, ali to se ne vidi na tu ogromnu količinu koja dospijeva svaki dan. Mi radimo, ali to ne možemo uz uvjete koje imamo, sudsko osoblje koje je premalo plaćeno i odlazi - ne možemo to servisirati - govori Vesna Horvath.

Komentirala je i smeta li joj percepcija ljudi da su suci korumpirani, lijeni…

- Naravno, zato što to govore 20 godina pa je ta rečenica postala istina. To nije točno. Mi radimo, ali u izuzetno lošim uvjetima i s izuzetno puno spisa - kazala je.

'Mi smo na dnu ljestvice u Europi, a imamo najviše spisa koje rješavamo'

Komentirala je i percepciju ljudi kako su korumpirani.

- To su slučajevi koji se izvlače, koji su jako razvikani i ne možete sve nas kriviti za 2-3 spisa koja su eto, tako, prošla nezgodno - smatra.

Više bi joj se isplatilo raditi kao sutkinja drugdje u Europi.

- Da, plaće njihove su velike, veće od naših. Mi smo na dnu ljestvice u Europi, a imamo najviše spisa koje rješavamo. Usporedbe radi, mi smo riješili prošle godine preko 50.000 spisa više od onoga što je zaprimljeno. Ne može se reći da ne radimo - govori.

'Nadamo se da ćemo naše probleme riješiti unutar Hrvatske'

- Naravno da ima i slučajeva u Europi. Italija jako dugo raspravlja i imaju puno takvih slučajeva, ali imaju puno veće plaće od nas. Mislim da oni razgovaraju sa svojom izvršnom vlasti, mi ne - dodaje.

Odgovorila je i na upit što ako ne dobiju tih 87 eura.

- Mi smo u mjerama koje idu i drugi tjedan. U konačnici se nadamo da ćemo naše probleme riješiti unutar Hrvatske. Ako ne, onda idemo dalje - govori.

- Mi smo spremni, na to smo i obavezni zato što smo se pristupanjem u EU obvezali provoditi vladavinu prava, a ako to ne možemo jer nam naša država to ne omogućava onda se moramo obratiti za pomoć višim institucijama. Ne omogućava nam naš posao raditi dostojanstveno, osigurati uvjete i dati nam za naš posao dati odgovarajuću plaću koju imaju svi drugi suci u EU - zaključuje.

