Sutra kreće druga faza cijepljenja u Zagrebu. Više od 85 tisuća prijavljenih građana bit će raspoređeno na čak 19 punktova za cijepljenje diljem grada.

"Ima dakle nekih 450 timova obiteljske medicine u gradu Zagrebu. Oni imaju od 22 pa do 500 prijavljenih osoba. Ono što znamo sigurno da ćemo kroz ovaj tjedan koji nam dolazi procijepiti tih, to će biti oko 16 tisuća ljudi u gradu Zagrebu. A to ispada po 40-ak po svakom timu obiteljske medicine", rekao je Miro Hanževački, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb-Zapad za RTL Danas.

Cijepljene će motriti liječnici

Najviše će se cijepiti AstraZenecinim cjepivom, a dio s Moderninim, koji bi trebao stići tijekom sljedećeg tjedna. Timovi obiteljske medicine očekuju u utorak cijepiti i do 3 tisuće građana.

Zbog toga je cijepljenje organizirano na čak 19 punktova u Zagrebu koji su zasad u većim prostorima Domova zdravlja, ali jedan od njih bit će i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Sve bi trebalo biti lako dostupno građanima.

A ovako će sve to izgledati u praksi. Gdje bi pacijenti inače dolazili i bivali u čekaonicama ili ispred Domova zdravlja, oni će biti pozvani u ambulante i bit će posjednuti na stolce gdje će primiti dozu cjepiva. 10-tak minuta nakon toga, motrit će ih njihov liječnik obiteljske medicine kako slučajno ne bi došlo do kakvih nuspojava.

Apeliraju na građane da se jave svom obiteljskom liječniku te zakažu termin cijepljenja kako ne bi došlo do gužvi.

Tijekom sljedećeg tjedna stiže oko 90 tisuća, a do kraja mjeseca još pola milijuna doza cjepiva. A jesu li neka poput AstraZenekinog toliko učinkovita da cijepljenje njime isključuje nošenje maske - i dalje se ispituje.

"Međutim to su još uvijek preliminarni podaci tako da mislim da je preuranjeno govoriti o nekakvom kompletno na opće mjere u smislu nošenja maski", rekla je Sanja Kurečić Filipović, voditeljica odjela za praćenje zaraznih bolesti.

A uz već spomenute zagrebačke punktove za cijepljenje, najavljuje se još jedan. Na njega će obiteljski liječnici moći preusmjeriti 300 tinjak pacijenata.

"Hrvatski zavod za javno zdravstvo će isto tako u utorak aktivirati jedan punkt na lokaciji Mihaljevac, Ksaverska 111 gdje također ćemo pripomoći u tom cijepljenju građana grada Zagreba", kaže Kurečić Filipović.

Najavljena je već i treća faza aktivnosti u kojem će masovno cijepljenje biti organizirano u dva paviljona na Zagrebačkom velesajmu, a ni sportske dvorane nisu isključene.