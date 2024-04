Sutra počinju radovi na GP, za godinu dana u funkciji novi most preko Gradiške?

Izgradnja novog graničnog prijelaza na hrvatskoj obali Save uz novi most kod Gradiške počinje u srijedu pa bi time od travnja 2025. u funkciji trebala biti nova cestovna veza između Hrvatske i BiH, potvrdili su iz hrvatskog Ministarstva financija koje je odgovorno za projekt. Novi most kod Gradiške, nastavak autoceste u BiH s odvojcima za Banju Luku, Doboj i Sarajevo, koji su zajednički financirale Hrvatska i BiH uz potporu Europske unije dovršen je 2022. godine, ali još nije u funkciji jer ne vodi nikamo. Naime, s hrvatske strane nije izgrađen granični prijelaz niti je dovršena spojna cesta od mosta do autoceste Zagreb-Lipovac.

Zbog toga se promet preko najfrekventnijeg cestovnog graničnog prijelaza između Hrvatske i BiH kod Gradiške i dalje odvija preko starog mosta do kojeg se dolazi kroz središte grada pri čemu su redovita zagušenja prometa i višesatna čekanja na prelazak granice.

Sada se nazire rješenje tog problema, prenose u utorak banjolučke "Nezavisne novine".

"Sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem izgradnje objekata na budućem GP Gradiška, koji će biti uveden u posao 10. travnja 2024. godine. Prema zaključenom ugovoru, rok za završetak radova, a time i stavljanja u funkciju GP je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao", navodi se u očitovanju hrvatskog Ministarstva financija koje prenosi list.

Granični prijelaz na bosanskohercegovačkoj strani dovršen je zajedno s mostom i odavno je spreman za uporabu.

Kako bi novi most kod Gradiške bio u potpunoj funkciji na hrvatskoj se strani još mora proširiti postojeća cesta koja predstavlja spoj na autocestu Zagreb-Lipovac. Projekt je podijeljen je u dvije dionice a u tijeku su završni radovi na prvoj koji bi, kako su najavili iz Hrvatskih autocesta (HAC), trebali biti dovršeni do jeseni.

Tvrtka "Integral inženjering" koja gradi tu dionicu odabrana je i za izvođenje nastavka radova vrijednih oko 13,6 milijuna eura bez PDV-a.