Sutra snijeg na sjeveroistoku Hrvatske, u Lici čak do 30 cm!

Hrvatska se u nedjelju ujutro probudila u minusima, bilo je hladnije nego proteklih dana, a sutra nas čeka velika promjena vremena.

Za dio Hrvatske je na snazi i narančasto upozorenje meteoalarma. Sutra se na moru očekuje još toplije, ali u gorju i u nizinama očekuje se snijeg zbog čega je na snazi i Meteoalarm.

Foto: meteoalarm.eu Danas bi trebalo biti djelomice sunčano vrijeme uz postupni porast naoblake sa zapada. Poslijepodne i osobito navečer na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice kiša. U unutrašnjosti ujutro mraz, ponegdje i magla. Vjetar na kopnu slab i ponegdje umjeren jugoistočni. Na Jadranu će umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugo te jačati. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom između 5 i 9, na Jadranu od 13 do 16 °C, javlja DHMZ.

U kopnenom dijelu Hrvatske u 8 sati uglavnom je temperatura bila ispod nule. U Zagrebu -1 °C, u Osijeku -2 °C, a najhladnije je bilo u Varaždinu, Slavonskom Brodu, Daruvaru, Gospiću i Karlovcu s -3 °C. Na moru, u Splitu je bilo 7 °C, kao i u Zadru. Rijeka se probudila uz 8 °C a u Pazinu je bilo 0 °C. Najtoplije je bilo na Komiži 12 °C te u Dubrovniku i na Hvaru gdje bilo 10 °C.

Vakula: Ovo je samo uvod u veliku promjenu vremena

- Kao i veći dio subote, i prva nedjelja Adventa će još biti uglavnom suha, uz dosta sunčana vremena, ali i osjetno hladnija od prošlih dana, uz mraz i maglu u mnogim krajevima unutrašnjosti te buru na Jadranu - baš kao što i priliči početku prosinca. No, već tijekom dana ponovno jača jugo, što je uvod u veliku promjenu vremena u ponedjeljak, kada će najprije biti kiše, zatim ponegdje i snijega - u gorju sigurno, a vjerojatno i u nekim nizinama. Na Jadranu će zapuhati jaka, mjestimice i olujna bura, koja će probleme u prometu stvarati i tijekom većinom suhog utorka. Sredinom tjedna na kopnu jutarnji 'minusi', osobito u gorju i znatniji, a u drugom dijelu tjedna ponovno zatopljenje, na Jadranu i područjima uz njega i jugo i kiša, dok je u sjevernim kopnenim krajevima velika vjerojatnost dugotrajne magle. Stoga će ova promjena biti relativno nagla i jaka, mnogima neugodna, ali samo kratkotrajna i prolazna, pa će prosinac vrlo vjerojatno nastaviti iznadprosječno toplim vremenom - navodi za HRT Zoran Vakula.

U nedjelju djelomice sunčano po Hrvatskoj

Danas na istoku Hrvatske djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom, vjerojatnije u dijelu Posavine. Jutro hladno, najniža temperatura bit će između -4 i – 2 °C, a najviša dnevna od 5 do 8 °C. Poslijepodne će zapuhati slab do umjeren jugoistočnjak, piše u svojoj prognozi za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a. U središnjoj Hrvatskoj oblaka će tijekom dana biti sve više, no sunčanih će razdoblja biti dosta, posebno prijepodne. Ujutro je moguća kratkotrajna magla, vjerojatnije na širem karlovačkom području.

Jutarnje magle bit će po kotlinama Like i Gorskog kotara, a zatim djelomice sunčano uz porast naoblake pa će, kao i na sjevernom Jadranu, do kraja dana već biti mjestimične kiše. Zapuhat će i jugo. Najniža temperatura zraka u gorju od -5 do -2 °C, u unutrašnjosti Istre između 1 i 3 °C, a duž obale i na otocima od 4 do 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 10 °C, na sjevernom Jadranu između 13 i 15 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije dan će početi sunčanim vremenom i slabom do umjerenom burom. Bura će okrenuti na istočnjak, zatim i jugo, i postupno će se naoblačiti. Jutro će biti svježije uz temperaturu od 4 do 9 °C, u unutrašnjosti i uz mjestimičan mraz. Najviša dnevna od 10 °C u unutrašnjosti do 16 °C na otocima. Na jugu Hrvatske jutro vedro, a tijekom dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Slabu i umjerenu buru zamijenit će istočnjak, zatim jugo, prvo na otvorenom moru, pa će more biti malo, navečer i umjereno valovito.

Upozorenje HAK-a: Moguća poledica

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, upozorili su danas ujutro iz Hrvatskog autokluba. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na graničnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom – Županja/Orašje – osobna vozila na ulaz i izlaz čekaju pola sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Trajekt na liniji 602 Split – Vis isplovit će iz luke Split u 20 sati umjesto u 19 sati.

Promjena vremena u novom tjednu

Ponedjeljak donosi izraženiju promjenu vremena. U kopnenom će području prevladavati oblačno vrijeme i povremene oborine bit će već od jutra, posebno na zapadu. Uz jače zahladnjenje kiša će u gorju, ali i u nekim nizinama prijeći u snijeg. Iako će se snijeg u početku topiti, posebno u gorju iznad 700 metara stvorit će se i snježni pokrivač veći od 15 cm. Zapuhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a do utorka ujutro oborine će prestati i dijelom će se razvedriti. Bit će hladnije, posebno u srijedu i četvrtak.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak na Jadranu pretežno oblačno, a kiša će biti sve češća, na sjeveru uz izraženije pljuskove i obilnija. Jako i vrlo jako jugo na sjevernom će dijelu okrenuti na buru koja će se do utorka ujutro proširiti duž ostatka obale, a s njom će se i razvedravati i biti svježije. U većinom sunčanu srijedu bura će sasvim oslabjeti te ponovno prema večeri okretati na jugo pa će od četvrtka ponovno biti promjenljivije i postupno malo toplije, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko.

U Lici se očekuje snijeg i do 30 cm

Prema Meteoalarmu, u Lici se prvo očekuje obilna kiša, a zatim i snježni pokrivač visine od 15 do 30 centimetara. Upozorenje je na snazi i za šire karlovačko područje gdje se očekuje obilna kiša, a nakon toga i snijeg ili susnježica.

Pod narančastim upozorenjem za sutra je i riječko područje i to zbog kiše i jakog vjetra.

Zimska je služba u Lici spremna, a posljednje pripreme u tijeku. Lički cestari raspolažu sa 121 vozilom za zimske potrebe. 126 kilometara ličke dionice autoceste čistit će 27 vozila s ukupno 86-ero ljudi.



