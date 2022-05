Suverenisti traže sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost

Željko Sačić kazao je da su iskreno zgroženi nasiljem koje se dogodilo na autoputu u subotu na javnom prostoru.

"Takvu vulkansku eksploziju nasilja nismo imali možda od ranih 1990-ih unutar navijačkog miljea", rekao je.

Smatramo, dodao je, da Sabor i Odbor za nacionalnu sigurnost i Odbor za obitelj, mlade i sport moraju na tematskim sjednicama raspravljati kako bismo doznali tko je sve propustio učiniti dužne radnje da ne dođe do takve eskalacije nasilja", poručio je s konferencije za novinare.

Od Odbora za nacionalnu sigurnost zatražit ćemo da nam izvješće podnesu HNS, uprave Hajduka i Dinama i Ravnateljstvo policije kako bismo razriješili misterij zašto je 16 policajaca bilo životno ugroženo i zašto je toliko mnoštvo mladih ljudi frustrirano, agresivno i nasilno nastupilo zatvarajući problem na autocesti i ugrožavajući živote i imovinu, rekao je.

To se više nikada ne smije dogoditi i moramo znati tko je pogriješio i zašto je to učinio, poručio je Sačić, istaknuvši da odgovorni za to moraju snositi odgovornost.

Predsjednica Odbora za obitelj Vesna Vučemilović smatra da treba istražiti uzroke koji se stalno guraju pod tepih, a onda eskaliraju u ovako nasilnom, ružnom činu.

"Složit ćemo se da nema opravdanja za ovakvo nasilje, ali ne možemo se baviti samo posljedicama nego moramo vidjeti koji uzroci dovode do toga i zajedno raditi na rješenju kako bi se problemi prevenirali i ne bi dodatno eskalirali", ocijenila je Vučemilović.

Izvijestila je i da Odbor kojemu je na čelu već duže vrijeme radi na pripremi tematske sjednice krajem ovog mjeseca budući da u svim krovnim nacionalnim sportskim savezima ima puno problema. Dodala je da joj je puno lakše nabrojati saveze u kojima nema problema nego one u kojima ima.

Vučemilović je pozvala pučku pravobraniteljicu i pravobraniteljicu za djecu da provjere jesu li pritvoreni u Remetincu, mahom mlađe životne dobi, u primjerenim uvjetima i što će se dalje s njima događati budući da imaju mature i ispitne rokove, kao i kakva je bila njihova uloga u tim nemilima događajima u subotu.

