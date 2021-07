Mislim da se svi Zagrepčani sjećaju poplave iz 2010. godine. Ako tada nije pukla sajla na nijednom brodu, onda definitivno nisu mogle ni sad. Ne radi se o pucanju sajle, već o tome da je brod namjerno odvezan, rekla nam je suvlasnica broda Ana Kostanović.

Jedan od starih, derutnih brodova koji je bio privezan kod Mosta Mladosti u Zagrebu, odvezao se i otplovio do slapova kod toplane. Tamo se nasukao i trenutno stoji okomito na korito rijeke Save.

- Prvo nam je u cilju da osiguramo krmu i pravac, zavežemo sve na istu obalu i onda kad voda naraste možemo brod vratiti kod mosta Mladosti. Kada, ovisi o tome hoće li i koliko će kiše pasti. Zasad ga jedino možemo osigurati sajlama - rekla je Kostanović.

Istaknula je i da sumnja na počinitelja.

- Prijavili smo sve, rješava se i nadamo se da će uskoro biti riješeno - rekla je Kostanović.

Otkrila je i daljnje planove kad ga privežu. Neslužbeno se doznaje i da će nadležne službe izdati rješenje kojim će brod, kada se steknu uvjeti, otpremiti do luke u Sisku ili će ga ukloniti iz Save rezanjem. Kostanović je rekla kako nijedno od toga ne dolazi u obzir.

- Institucije i rješenja neće ići, to se dosad nije dogodilo pa i neće. Ne dolazi u obzir da ide u staro željezo, iako bi sad u ovom trenutku zaradili zaista pristojne novce. No, nema šanse, to je projekt mog oca, čovjeka od 81 godinu, koji se cijeli život bavi proizvodnjom brodova. Njegova je želja bila da dovede ovakve brodove na Savu da ona oživi.

Na pitanje oko roka za realizaciju i stavljanje brodova u funkciju kaže:

- Opcija rezanja definitivno ne dolazi u obzir, a dosad nije realizirano jer je naša primarna djelanost proizvodnja brodova. I tu posla ima. Za drugo ne možemo izdvojiti vrijeme, ne možemo na deset strana biti odjednom. Međutim, od jeseni planiramo krenuti s realizacijom. Koliko će vremena trebati, to zaista ovisi o institucijama, no nadamo se da će se kroz godinu dana nešto napraviti.