Suvlasnici robne kuće tuže Grad Čakovec: 'Oduzeli su nam naše zemljište na nezakonit način...'

Grad Čakovec se suočio s nesvakidašnjom situacijom: Suvlasnici robne kuće u centru podigli su tužbu protiv grada, i to zbog, kako tvrde, nezakonitog oduzimanja svog zemljišta.

O čemu se radi? Na glavnom čakovečkom trgu, Trgu Republike, nalazi se robna kuća Međimurka. U suvlasništvu je nekoliko vlasnika, a Grad je, najavljujući rekonstrukciju Trga Republike, krajem 2021. krenuo u proces objedinjavanja postojećih čestica. Međutim, čini se kako suvlasnici Međimurke nisu znali da će ostati bez dijela nekretnine. U srpnju prošle godine su, kažu, uvidjeli da im je čestica manja. Do tada se prostirala na 4755 kvadrata, a nakon gradskog procesa, preostala je površina od 3846 metara četvornih. Gdje je nestalo preko 900 kvadrata?

'Otimačina privatnog vlasništva'

- Međimurka d.d. je većinski vlasnik parcele. 909 kvadrata nam je uzeto na nezakonit način i pripojeno je kao komunalna infrastruktura vlasništvu Grada. To je provedeno u gruntovnici i katastru. Ne znam zašto. Bez ikakvog papira kako bi se to moglo proknjižiti - kaže nam Franjo Vlah, jedan od suvlasnika Međimurke. On je, zajedno s još nekoliko suvlasnika, odlučio tužiti Grad.

- Istina je, utužili smo ih i očekujemo pravorijek na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Svima je u interesu da se uredi grad i Trg. Ali ne na takav nezakonit način. I sad, oni žele uređivati trg, a ne mogu jer je u tijeku spor - dodaje Vlah.

Kako kaže, suvlasnici su pokušali razgovarati s Gradom, ali dobivali su isključivo negativne odgovore.

Boris Bistrović, predsjednik Kluba gradskih vijećnika stranke Fokus, tvrdi da se radi o otimačini privatnog vlasništva. Kako kaže, Grad se pozvao na Zakon o komunalnom gospodarstvu, gdje su jedinice lokalne samouprave trebale usvojiti evidenciju komunalne infrastrukture u prethodnom razdoblju. Ali, tvrdi Bistrović, sporna čestica uopće nije uvedena u evidenciju.

- Nemam što uljepšavati, ovo je otimačina. Dio zemljišta koji je oduzet, bio je unesen u katastru i gruntovnici kao zemljište u vlasništvu gospodina Vlaha. A oni su preko noći donijeli odluku o proglašenju komunalne infrastrukture i ustvrdili da je ta parcela unesena u popis koji je grad prije par godina evidentirao. Ali te parcele nema u evidenciji. Pozivaju se na nju i kažu da temeljem nje imaju pravo uzeti zemljište i staviti ga pod jurisdikciju Grada, ali na popisu nema te parcele. Također, u elaboratu nisu priložili svu evidenciju tih parcela, nego nešto proizvoljno. Po meni, radi se o otimačni imovine da se objedine sve parcele na Trgu republike pod jedno. Privatna imovina je zaštićena Ustavom. Ne može se uzeti zemljište bez naknade - tvrdi Bistrović.

Grad: Sve je po zakonu

S druge strane, Grad Čakovec inzistira da je sve učinjeno po zakonu.

- Grad Čakovec je u svemu poštivao zakonsku obvezu i zakonsku proceduru i evidentirao komunalnu infrastrukturu, česticu gradskog trga kao javno dobro u općoj uporabi, u vlasništvu Grada Čakovca, sukladno svojoj zakonskoj obvezi i zakonskim ovlastima. Čestica Trga Grada Čakovca kao takva egzistira oduvijek, javna površina, šetalište, koju Grad Čakovec i održava i uređuje - kažu nam iz Grada.

- Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture, čestice Trga izrađen je od strane ovlaštenog inženjera geodezije te je isti kao takav potvrđen od strane Državne geodetske uprave. Predmetni postupak evidentiranja čestice gradskog trga provodio je nadležni Područni ured za katastar, te nadležni Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda - dodaju iz Čakovca.

Osvrnuli su se i na tužbu.

- Dio suvlasnika je podigao brisovnu tužbu protiv Grada Čakovca. Činjenica podizanja tužbe od strane nekoliko suvlasnika ne prejudicira pogrešku u postupanju u predmetnom postupku evidentiranja čestice trga - poručili su iz Grada Čakovca.