HDZ traži zaštitu od Grmoje: 'Stalno viče i maltretira nas'

Pred Saborom je prijedlog saborskog Odbora za Ustav da se novi povjerenik za informiranje izabere između kandidata Dubravke Bevandić i Zorana Pičuljana. Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je kako je Pičuljan bivši član HDZ-a i državni tajnik Ministarstva uprave za vrijeme Arsena Bauka.

- Dakle, jedan dobar kandidat za veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a - ustvrdio je Mostovac.

Tražio je i stanku.

- Sasvim je jasno da kandidat kojeg već danima gura HDZ, a to je Zoran Pičuljan. On se na odboru išao dodvoriti vlasti, a ne štiti javni interes. On je rekao, što se tiče Agrokora, da je Vlada sve učinila transparentno. To je čovjek sustava, a ne čovjek koji bi se protiv sustava trebao boriti da bi građani i institucije dobile toliko potrebne informacije - kazao je Grmoja.

Jasno je, kaže, da se ne smije dopustiti da se on izabere za povjerenika.

Sunčana Glavak (HDZ) pridružila se zahtjevu za stankom kako bi kolegama dali priliku da pogledaju što kaže zakon i razmisle o tome što govore. Navela je da je Pičuljan građanin RH, sa svim kvalifikacijama koje su bile potrebne da se kandidira za dužnost.

- Neodgovorno je, bezobrazno i vrlo nisko na ovakav način diskvalificirati čovjeka i njegovu protukandidatkinju. Pogledajte što kaže zakon, tko će se s kim sukobljavati. Vi nemate kristalnu kuglu i ne možete tako unaprijed nešto govoriti o bilo kome. To je neovisna institucija na koju se svi pozivamo. Prema zakonu povjerenik je odgovoran Saboru - ustvrdila je Glavak.

Goran Beus Richembergh (GLSA) poručio je kako oni nisu za rješenje koje na čelo povjerenika za informiranje dovodi nekoga tko je bio državni dužnosnik te poručuju kako bi bilo dobro da se na to mjesto ne postavljaju ljudi koji su politički obilježeni.

- Ovaj institut treba graditi prema daljnjoj neovisnosti od politika i stranaka, a ne ga podvrgavati političkoj kontroli. Ne možemo prihvatiti najavu da se na to mjesto imenuje kandidat koji iza sebe ima karijeru državnog dužnosnika. Sabor bi se trebao opredijeliti za kandidatkinju, koja je do sada radila u ovom uredu - poručio je Beus Richembergh.

U raspravi o kandidatima za povjerenika za informiranje verbalno su se sukobili HDZ-ovi zastupnici i Nikola Grmoja (Most) .

Iz HDZ-ovih klupa tražilo se od predsjedavajućeg Siniše Hajdaša Dončića da ih zaštiti od zastupnika koji uzurpiraju sabornicu.

Počelo je tako što je na kritike Grmoje reagirala je Marija Jelkovac (HDZ).

- Jasno mi je vaše stalno napadanje HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića jer ne možete oprostiti premijeru košaricu koju ste dobili iz Vlade, pa sada jedino što možete je na ovakav način napadati - kazala je.

Replicirao joj je Grmoja:

- Priču o košarici možete prodavati bilo gdje, ali nama ne. Mi znamo zašto su naši ministri glasovali na Vladi i koje su posljedice za Most. Ono što mi vama poručujemo, nikakvu košaricu vi nama niste dali, a na vlast više nećete. U to budite sigurni. Pokušali smo mijenjati Hrvatsku, ali s vama se Hrvatska ne da mijenjati. Netko je dobro rekao, dok ta dva krila iste partije u potpunosti ne izgube i prepuste prostor mladim novim strankama i političkim opcijama Hrvatska neće naprijed i vi to dobro znate - poručio je Grmoja.

Nezavisni Bojan Glavašević upitao je Grmoju zna li kome se pripisuje izreka koju je citirao.

- Prepisuje se Staljinu. Ako je o uzor kojeg smatrate poželjnim, mislim da je to poprilično problematično. Ima boljih uzora koji bih vam preporučio - rekao je.

Grmoja je mu je odgovorio da 'ako je netko diktator ne znači da nešto pametno nije rekao'.

- Ako se pozivam na izjavu, ne znači da se pozivam na ostavštinu. Svi znamo da je u politici kadrovska politika najbitnija i tome sam se sam osvjedočio na svojoj koži. Stekao sam određeno iskustvo i 'drugi puta ću pametnije' kao kaže pjesma - poručio je Grmoja.

Josip Borić (HDZ) podsjetio je da je Most ovjeravao od javnog bilježnika izjavu kako neće koalirati s HDZ-om ni SDP-om.

- Drugi dan ste potpisali Milanoviću da završili s HDZ-om. I drugi puta s HDZ-om. Nije vas bilo briga kad ste ušli u ministarstva, tko su članovi koje stranke. Ostavili ste puno kadrova SDP-a i nisu vam smetali. Te vaše difamacije prema pojedincima su ispod svake razine. To što vi radite je ispod svake razine ponašanja zastupnika i sram vas može biti da tako dijelite ljude i struku - poručio je Borić.

Spočitnuo mu je i da mediji plaćaju sudske kazne za njegove istine i istrage koje vodi. Grmoja je uzvratio kako je Hrvatska po prvi puta imala nestranačkog premijera kojeg je HDZ smijenio i srušio Vladu.

- Nema što nam se tada nije nudilo da sastavimo novu Vladu s HDZ-om, protiv činjenica ne možete - kazao je.

Sunčana Glavak (HDZ) tražila je predsjedavajućeg da ih zaštiti od zastupnika koji uzurpiraju sabornicu i koji misle da su iznad poslovnika i iznose svoje vizije što bi bilo kad bi bilo.

- Stalno viče na nas i maltretira nas - kazala je Glavak.

Darko Parić (SDP) za riječ se javio, zbog kako kaže, količine licemjerstva kojim zastupnici Mosta u sabornici slobodno barataju.

- Zaboravljate, imate sinkope. Nemam problem što ste protiv Pičuljana, ali ovo vađenje crijeva nije u redu prema nikome.

Najlicemjernije je povezivanje njega s onim što je rekao za Agrokor. Podsjetit ću vas da je vaš predsjednik stranke de facto bio inicijalni osnivač cijele priče oko Agrokora i skupine Borg. Jedini razlog zašto Most nije duboko involviran u tu priču je to što vas je Andrej Plenković puno prije što se stvar zahuktala izbacio iz te Vlade. Fascinantna je vaša lakoća postojanja i iskrivljivanja činjenica onako kako vama odgovara u datom momentu - kazao je Parić.

Arsen Bauk (SDP) uzvratio je Mostovcima da je nekome to što je u vrijeme njegovog mandata bio u Ministarstvu uprave samo plus. Pobrojao je koga su sve ostavili i unaprijedili dok su preuzeli ministarstvo.

- Što vam onda smeta Pičuljan? Vi ste priznali ispravnu kadrovsku politiku mene kao ministra i na tome zahvaljujem. Pičuljan je jedan od autora Zakona o pravu na pristup informacijama i ne mogu reći ništa loše njemu. Oba kandidata su profesionalci. I neće oni štiti premijera. Štitit će sud. Ni jedna njihova odluka nije izvršna i ima sudsku kontrolu. Jedini minus mu je možda što je prije 20 godina bio u HDZ-u. Bio je i Stipe Mesić, pa što sada - kazao je Bauk.