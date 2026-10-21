Svaka peta osoba u riziku od siromaštva: Kako napreduje strategija EU-a po tom pitanju?

Svaka peta osoba u EU-u izložena je riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, uključujući i 19,3 milijuna djece, izjavila je ranije izvršna potpredsjednica Europske komisije Roxana Mînzatu, piše Brussel Times. Inače, međunarodni dan borbe protiv siromaštva održava se 17. listopada

Mînzatu je istaknula da si mnogi ljudi diljem Europe ne mogu priuštiti osnovne životne potrebe, poput stanovanja, grijanja, hrane, zdravstvene skrbi ili obrazovanja. Dodala je da je više od 1,4 milijuna ljudi bez krova nad glavom ili nema siguran smještaj.

Europska komisija početkom ove godine usvojila je prvu Strategiju EU-a za borbu protiv siromaštva, kojom se utvrđuju aktivnosti usmjerene na ostvarivanje postojećeg cilja EU-a – smanjenje broja osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti za najmanje 15 milijuna do 2030. godine te doprinos iskorjenjivanju siromaštva do 2050. godine.

Pet mjeseci nakon usvajanja strategije, aktivnosti na njezinoj provedbi, kaže, napreduju dobro.

Očekuje se da će ministri država članica EU-a u Vijeću uskoro odobriti prijedlog Europske komisije za preporuku o suzbijanju stambene isključenosti, koju je Komisija opisala kao prvi pravni akt EU-a u području beskućništva. Dakle, cilj je potaknuti države članice da sustavnije rješavaju beskućništvo i osiguraju da više ljudi ima pristup sigurnom i pristupačnom domu.

Mînzatu je također izjavila da Europska komisija procjenjuje kako je gotovo 50 milijuna ljudi izvan tržišta rada. Pritom je naglasila da su 'kvalitetna radna mjesta' najbolji put iz siromaštva za osobe koje mogu raditi.

U srpnju su započela prva faza savjetovanja s europskim socijalnim partnerima – organizacijama koje na razini EU-a predstavljaju poslodavce i radnike – kako bi se prikupila mišljenja o mogućim mjerama EU-a za potporu osobama koje se suočavaju sa znatnim preprekama pri ulasku na tržište rada.

Mînzatu je navela da će Europska komisija uskoro pokrenuti 'Koaliciju protiv siromaštva' u suradnji s privatnim sektorom i filantropskim organizacijama. Također će testirati Europsku karticu za jamstvo za djecu, opisanu kao digitalni alat namijenjen olakšavanju pristupa potpori na koju djeca u potrebi imaju pravo.

U svibnju je objavljen poziv u okviru programa ESF+, odnosno Europskog socijalnog fonda plus, programa financiranja Europske unije. Cilj je poziva pružiti potporu državama članicama u provedbi njihovih nacionalnih akcijskih planova u okviru Jamstva za djecu, uključujući mjere namijenjene mladim Romima u dobi od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju.