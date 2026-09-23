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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL, Slavko Midzor/PIXSELL, Canva
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Svaki dan novi plan: Vlada igra igru treba li platiti trošak inflacije odmah ili u budućnosti

Piše Snježana Krnetić,

Osim modela određivanja cijene goriva na dnevnoj bazi, Vlada ima i druge mogućnosti za ublažavanje rasta cijena, među kojima su smanjenje trošarina i takozvani plivajući PDV.

Što se tiče tržišne ekonomije, ideja promjene cijena goriva na dnevnoj bazi zvuči logično, ali pitanje je samo jesmo li kao društvo dovoljno organizirani da to pratimo jer to za sobom povlači niz tehničkih, računovodstvenih i logističkih promjena, rekao je energetski stručnjak Davor Štern.

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Komentari 27
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