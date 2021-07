Vidimo da je prema Europskom centru za sprječavanje i kontrolu bolesti Hrvatska u zelenom. To je vrlo dobro za turističku sezonu, zdravstvenu situaciju naših građana, ali i za imidž Hrvatske kao sigurne destinacije u ljetnim mjesecima. No, nije dobro što imamo nekoliko žarišta. Svaki takav kiks bit će sankcioniran vrlo oštro, prije svega od strane drugih država koje prate epidemiološku situaciju. Što manje žarišta, to će nam turistička sezona biti bolja, a time i financijska i gospodarska situacija, istaknuo je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.

Dodao je kako smo danas došli do 44 posto cijepljene populacije.

- Mi smo kontinuirano apelirali, to činim i danas, na sve da se cijepe. Molim sve da to učine, postoje novi, zarazniji sojevi, gdje vidimo već određene posljedice u nekoliko EU zemalja. Situacija je i dalje ozbiljna - naglasio je.

Donacija 310.000 doza cjepiva

S obzirom da Hrvatska ima jako puno neutrošenih doza, dodao je, donirat ćemo ih čak 310.000, od čega 210.000 cjepiva BiH, a po 20.000 Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kirgistanu.

- Bolje da ih doniramo nego da stoje na skladištu Mi ćemo imati dovoljno i za druge donacije - istaknuo je premijer.

Više od 300.000 građana starijih od 65 godina, naglasio je ministar zdravstva Vili Beroš, nije cijepljeno, što pokazuje središnji registar cijepljenih osoba.

- Svaka nova aplicirana doza umanjuje mogućnost rasta brojki uslijed prisutnosti novih sojeva virusa - rekao je dodavši kako zadnjih sedam dana imamo blagi porast novozaraženih.

'Završavamo s horizontalnim pristupom mjerama za očuvanje radnih mjesta'

Što se tiče potpore poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta, Plenković je podsjetio kako su do sada izdvojili 11,7 milijardi kuna, a kad se tome pridodaju doprinosi, onda je to i 17 milijardi kuna.

- To je ogroman novac, ali je bio na korist radnika i poslodavaca. Rezultat toga je da je broj osiguranika viši za 56.000 nego u lipnju prošle godine. Broj nezaposlenih je manji za 8500 ljudi nego prije pandemije. Sada prelazimo u fazu kreiranja radnih mjesta. Od srpnja završavamo s horizontalnim pristupom mjerama za očuvanje radnih mjesta i prelazimo na prilagođeni pristup ovisno o potrebama pojedinog sektora u budućnosti. U dogovoru s pojedinim sektorima pratiti kretanja i na vrijeme reagirati. To će ići ukorak s našim mjerama aktivne politike zapošljavanja i skraćenim radnim vremenom - rekao je dodavši kako će potpore povezati s cijepljenjem.

- Na ovaj način ćemo i dalje pomagati gospodarstvo - rekao je.

Potpredsjednik Vlade i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović istaknuo je kako je više od 300.000 Hrvata preuzelo svoju Covid potvrdu te da su evidentirana 54.000 prelaska granice s njom. Podsjetio je kako je s radom počela i mobilna aplikacija Covid Go kojom bilo tko može provjeriti QR kod na potvrdama.

- Kako bi se organizatorima događanja, posjetiteljima i turistima olakšalo dobivanje EU digitalnih potvrda, svi ovlašteni laboratoriji mogu zatražiti pristup na centralni zdravstveni sustav, izravno u bazu upisati testiranja i izdati potvrdu na mjestu testiranja - rekao je Božinović naglasivši kako sve poduzimaju da olakšaju građanima i poduzetnicima svakodnevicu.

Naglasio je i kako se od danas u Hrvatsku može ući s potvrdama, a koje se mogu koristiti i za sve manifestacije, kao što su klubovi na otvorenom, sportski dogođaji, koncerti, festivali...

- Što se tiče onih koji dolaze iz trećih zemalja, a nalate se na listi preporuka Vijeća, a tu spadaju sve naše susjedne zemlje, oni mogu dolaziti i ne moraju više navoditi nužnost putovanja, ali moraju predočiti jednu od potvrdi o preboljenju, cijepljenju ili negativnom testu - rekao je.

'Ovo je vrijeme obračuna s korupcijom'

Osvrnuo se i na niz uhićenja jučer i danas u Zagrebu naglasivši kako to još jednom dokazuje da su policija, DORH i USKOK neovisni od politike.

- Bez obzira što neki šarlatani u političkom prostoru sumnjaju u tajminge uhićenja, nadaju se u njihov loš ishod, a neki nastavljaju s mantrom o korumpiranosti ove Vlade i vladajuće stranke, činjenica je da se postupci pokreću i da nitko ne vrši nikakve pritiske na policiju, DORH i USKOK. I znače kako je ovo vrijeme obračuna s korupcijom. Neovisnim i samostalnim pravosudnim tijelima Vlada ne diktira kada će i koga privoditi i na koji način će voditi postupke - naglasio je.

Komentirao je i presudu kojom su bivši Miloševićevi obavještajci Jovica Stanišić i Franko Simatović dobili 12 godina zatvorske kazne naglasivši nezadovoljstvo.

- Smatramo da presuda kojom su osuđeni samo za zločine počinjene u Bosanskom Šamcu ne održava ratna događanja i stvarne uloge Stanišića i Simatovića tijekom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da će Žalbeno vijeće preinačiti presudu te Stanišića i Simatovića osudi za sve zločine počinjene na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a koje im tužiteljstvo stavlja na teret. Radi se o najtežim i najokrutnijim zločinima poput onih u Vukovaru, Škabrnji i Srebrenici, počinjenih u provedbi velikosrpskog projekta režima Slobodna Miloševića, koji nesumnjivo zaslužuju najstrožu kaznu - naglasio je.