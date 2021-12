Novi predsjednik IDS-a, Dalibor Paus koji je u manje od deset godina od ulaska u politiku prešao put od općinskog vijećnika do predsjednika najveće regionalne stranke u Hrvatskoj najavio je velike promjene. Među njima su i visoka razina transparentnosti u politici, odnosno kako je rekao, svi građani će uz "par" klikova moći vidjeti svaki izdatak iz proračuna u mjestima u kojima upravlja IDS. Taj diplomirani matematičar Istru za godinu vidi kao dio Shengenskog područja bez graničnih prijelaza na Plovaniji i Kaštelu.

Koliko dugo ste u IDS-u?

Službeno, na papiru, učlanio sam se 2013., no meni je IDS bio u srcu još od devedesetih godina. Naša organizacija već tri desetljeća utjelovljuje ideju istrijanstva i bori se za vrijednosti našeg regionalnog identiteta i podneblja. To je ono što me je privuklo, a tu je i ono najvažnije, ljudi Ljudi su ti koji čine stranku, a oko platforme IDS-a i naših ideja, okuplja se bezbroj ljudi koji vjeruju u uspjeh naše regije. Za predsjednika IDS-a izabran sam 11. rujna ove godine na izbornom Saboru stranke, dakle može se reći da još konzumiram onih prvih 100 dana 'vlasti'.

Na koji način se stranka obvezala uvesti najvišu razinu otvorenosti i transparentnosti u politici?

Odlukom Predsjedništva stranke istarski župan, te svi gradonačelnici i načelnici općina u kojima je IDS na vlasti dobili su rok od šest mjeseci za uvođenje aplikacije putem koje svaki građanin jednim klikom miša može doznati svaki, pa i najmanji trošak ili izdatak iz proračuna, od visine plaća svih zaposlenih dužnosnika do najsitnijih troškova poput reprezentacije. Gradonačelnik Labina i potpredsjednik stranke Valter Glavičić to je već uveo, gradonačelnici Rovinja i Poreča započeli su s implementacijom aplikacije, a za njima to će učiniti i gradonačelnici Novigrada i Buja, župan te načelnici svih 13 općina u kojima je IDS na vlasti.

Koliko će građanima Istre pomoći činjenica da uz pomoć nekoliko klikova mogu vidjeti svaki izdatak iz proračuna u sredinama u kojima upravlja IDS?

Sigurno ima važnijih tema koje direktno utječu na život običnih građana, i nikome se kvaliteta života neće popraviti samo zbog toga što će znati koliko je njegov (grado)načelnik, primjerice, toga mjeseca imao troškova na službenom automobilu. No, meni je osobno izuzetno stalo da sve bude transparentno, otvoreno i dostupno svima. To je nulta pretpostavka kvalitetnog upravljanja. Cilj je, uostalom, vratiti povjerenje građana u politiku i političare. Želite li nositi promjenu, morate biti ta promjena. Ako smo u svemu otvoreni i iskreni prema svojim biračima, onda će i naše odluke, a koje se tiču života građana, biti vjerodostojnije.

Najavili ste kao predsjednik stranke da će biti dostupne i imovinske kartice predstavnika IDS-a na svim razinama, je li to istina i kako na to gledaju ostali članovi stranke?

Stranka je obvezala sve svoje dužnosnike poput članova Predsjedništva IDS-a, predsjednika podružnica i članova Garantnog odbora stranke, da dostave izvješće o imovinskom stanju, a isto su dužni učiniti i po prestanku obnašanja dužnosti, odnosno tijekom iste godine ukoliko je tijekom mandata došlo do bitne promjene glede imovinskog stanja. Ovo je jako dobro prihvaćeno na svim razinama u stranci i time smo u IDS-u uspjeli uspostaviti pravi politički nadstandard, jer naše mjere transparentnosti u politici daleko nadmašuju ono što propisuje zakon.

Predsjedništvo je donijelo dvije važne odluke koje predstavljaju prekretnicu za stranku, ali su i novost u hrvatskoj politici?

Usudim se reći da smo ovim našim odlukama, otvorili put temeljitim promjenama u hrvatskoj stranačkoj politici. Svima je valjda jasno da je politika u Hrvatskoj na najnižim granama. Vrijeme je da uđemo u XXI. stoljeće. Da ponovim, prva odluka je uspostava potpune transparentnost proračuna u gradovima i općinama u kojima je IDS na vlasti, a drugom se odlukom svi dužnosnici IDS-a obvezuju na dostavu svojih imovinskih kartica. Prvom odlukom je bačena rukavica svim ostalim strankama, ali prije svega strankama i listama u gradovima i općinama u kojima IDS nije na vlasti. Jer kada IDS-ovi gradonačelnici i načelnici sve svoje troškove stave na uvid građanima, kako će drugi istarski gradonačelnici i načelnici svojim građanima objasniti zašto oklijevaju s time. Tim više što su upravo iz njihovih redova, dok su bili u oporbi, stizale prozivke zbog naše navodne netransparentnosti.

Drugom odlukom ozbiljno dižemo letvicu, koju će teško dostići ostale stranke u Hrvatskoj. Naime, saborski zastupnici, župani, gradonačelnici i načelnici i njihovi zamjenici imaju zakonsku obavezu prijavljivati svaku promjenu u svojoj imovini dok obnašaju dužnosti. Za stranačke dužnosnike koji ne obnašaju izvršnu vlast takva obaveza ne postoji. IDS je prva stranka u Hrvatskoj koja će i imovinu tih članova stranke dati na uvid javnosti".

Smatrate li, obzirom da ste izjavili da svojim primjerom treba pokazati kako izgleda dobro upravljanje, jer je “Istra u Hrvatskoj sinonim za nadstandard i izvrsnost”, da bi i ostale stranke u Hrvatskoj trebale slijediti taj primjer?

Istra i IDS često su u proteklih 30 godina bili predvodnici i nositelji novih političkih standarda, pa će tako biti i s ovim našim inicijativama. Bit će otpora u svim strankama i nažalost mislim da će IDS još nekoliko godina biti usamljen u tom nadstandardu. No, za deset godina to će biti stvar političke higijene za sve koji se budu ozbiljno bavili politikom".

Kad niste političar čime se bavite, imate li neki hobi, "ispušni" ventil?

" Volim puno čitati raznoraznu literaturu. Nedavno sam na primjer ponovno pročitao Don Quijotea i opet sam se oduševio pronicljivošću i suvremenošću Cervantesa. Trenutno čitam Drugi svjetski rat u memoarima Winstona Churchilla".

Spomenuli ste transparentnost sto se tiče imovinskih kartica, pa što konkretno stoji u vašoj imovinskoj kartici?

Što konkretno stoji u mojoj imovinskoj kartici može svaki građanin pogledati na stranici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, ali uglavnom ništa spektakularno.

Zašto sve više ljudi, pa i poznatih i javnih osoba dolazi živjeti u Istru. Kakvu to "čar" Istra ima da se u njoj traži svoj kutak mira?

Teško mi je ne biti subjektivan. Za mene, kao Istrijana, Istra ima posebnu vrijednost. Zaista živimo u predivnom kraju, kako na obali tako i u unutrašnjosti, ali u Hrvatskoj i Europi zaista ima još lijepih krajeva. Ima Istra i bogatu povijest, prepuna je malih pitoresknih mjesta bogate arhitektonske i kulturne baštine, ali i to imaju mnogi drugi krajevi. Zato sam uvjeren da je to zbog naših ljudi, našeg mentaliteta, načina života i vrijednosti kakve se promoviraju u Istri. Hvala im na tome. Jednostavno, ovdje se svi osjećaju dobrodošlima. Bez lažne skromnosti, smatram da je IDS puno pridonio tome. Takav smo imidž i brend sustavno gradili godinama, a rezultati su danas svima vidljivi.

Kako usklađujete privatni i poslovni život, što kaže obitelj?

Oženjen sam i otac sam dva sina, tako da znam kako je svima nama u današnje vrijeme zahtjevno usklađivati privatni i poslovni život. Međutim, imam veliku podršku obitelji i to sve čini lakšim i jednostavnijim.

Što vas čini sretnim u životu?

Puno toga me čini sretnim, ali prije svega trenuci opuštanja uz moju obitelj i vrijeme provedeno s prijateljima.

Kako Istru vidite za 10 godina?

Istru već za godinu dana vidim kao dio Shengenskog područja bez graničnih prijelaza na Plovaniji i Kaštelu i s eurom kao sredstvom plaćanja. Time će biti ostvaren i posljednji cilj našeg programa kojeg su zacrtali osnivači IDS-a, a to je Istra regija u Europi bez granica. Po svemu ostalom Istra je već sada najeuropskiji dio Hrvatske. U sljedećom će dekadi pred nama biti i izazovi provođenja zelene tranzicije, prilagodbe klimatskim promjenama te digitalna transformacija društva. Siguran sam da će Istra, predvođena IDS-om znati adekvatno odgovoriti na sve te izazove. Uvjeren sam da će za deset godina razlika u razvijenosti Istre i bogatih EU regija biti još manja, a s mnogima regijama i izjednačena".